Un policier tue un homme qui le menaçait avec des couteaux à Bobigny

Un homme, armé de deux couteaux et se montrant menaçant, a été tué par un policier samedi à Bobigny, a indiqué la préfecture de police de Paris.

L’homme aurait blessé deux de ses voisins et un des policiers présents lors de l’intervention a été contraint de "faire usage de son arme administrative, l’atteignant à l’abdomen", a détaillé la PP.

Les policiers avaient été appelés pour un différend entre voisins. Arrivés sur place, ils se sont retrouvés face à un homme menaçant, armé de deux couteaux.

Alors qu’il fonçait vers les trois policiers, l’un d’entre eux a tiré, touchant cet homme à l’abdomen.

Malgré l’intervention du Samu, il est décédé de ses blessures.

Contacté par l’AFP, le parquet de Bobigny n’avait pas répondu.

AFP