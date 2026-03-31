Les professionnels du transport réunis au Centhor face à la hausse des carburants

La Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion et la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion ont convié, ce mardi 31 mars 2026, les professionnels de la route à une réunion au Centhor. Objectif : faire le point sur les mesures gouvernementales récemment annoncées, censées accompagner le secteur face à la hausse persistante des prix des carburants. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Tous les syndicats du transport sont invités à prendre part aux discussions, notamment la Fédération nationale des transports routiers, l’Organisation des transporteurs routiers européens, ainsi que l'Intersyndicale des routiers réunionnais et la Fédération des transports.



Au-delà de la présentation des dispositifs d’aide, cette réunion vise à dresser un état des lieux partagé. Entre inquiétudes liées à la rentabilité, pressions sur les marges et incertitudes quant à l’efficacité des mesures annoncées, les professionnels du secteur entendent faire entendre leur voix.



Les échanges devraient ainsi permettre de mieux cerner les besoins concrets des acteurs du transport à La Réunion, et, le cas échéant, d’ajuster les réponses apportées à une crise qui continue de peser lourdement sur la profession.

Pierrick Robert, Président de la CCI de La Réunion, accueille les participants : "Vous nous avez sollicité, vous en tant que professionnels de la route, donc nous sommes là pour discuter de cette situation et bien entendu dans les jours et les semaines à venir nous continuerons bien sûr à travailler sur cette situation très préoccupante parce qu'on connaît aujourd'hui quand ça commence mais on ne connaît pas quand ça va se terminer". Écoutez.

Face aux professionnels de la route, Pierrick Robert ajoute : "La responsabilité, et ce n'est pas de tirer sur l'un sur l'autre, la responsabilité aujourd'hui c'est de dire comment on construit et comment les acteurs, les participants pourront demain nous soutenir, nous accompagner dans cette démarche et faire en sorte que nous soyons soutenus".

- Des aides ciblées pour certains professionnels de la route -

Le gouvernement a annoncé des aides "ciblées" pour près de 70 millions d'euros et la mise en place de plusieurs dispositifs d'aides de soutien immédiat à la trésorerie au bénéfice de certaines filières économiques, notamment la pêche, l'agriculture ou les transports.

Parmi ces aides, le report de cotisations sociales, un "étalement des échéances fiscales et la mise en place de prêts de court terme exceptionnels par Bpifrance, pour venir en appui à la trésorerie des TPE les plus exposées à la hausse des prix du carburant", détaillait auprès d'Imaz Press la préfecture de La Réunion.

Les aides annoncées, dévoilées par la préfecture à Imaz Press, ont pour vocation de "soutenir les organisations professionnelles dont les entreprises sont particulièrement impactées par l'augmentation des prix des carburants".

Les soignants - non cités dans les aides de l'État, demandent la mise en place d’une aide exceptionnelle pour faire face à la crise.

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