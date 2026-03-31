Météo : le nord et l'ouest de l'île placés en vigilance jaune fortes pluies et orages à 12h

Ce mardi 31 mars 2026, Météo France a émis un bulletin de vigilance jaune fortes pluies et orages pour le nord et l'ouest de La Réunion. La vigilance entrera en vigueur à midi jusqu'à 19 heures. "Dès la mi-journée, les nuages laissent échapper de bonnes averses, principalement en zones de relief. La zone de la route en Corniches essuie également des précipitations dans le courant de l'après midi.", indiquent les prévisions (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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