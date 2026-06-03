Impôts : les Réunionnais n’ont plus que quelques heures pour déclarer leurs revenus

Les contribuables réunionnais n'ont plus que quelques heures pour remplir leur déclaration d'impôts en ligne. La date limite de déclaration des revenus en ligne est en effet fixée à ce jeudi 4 juin 2026 à 23h59 pour les habitants de La Réunion. (Photo Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com))

Chaque année, plusieurs milliers de foyers effectuent leur déclaration dans les derniers jours précédant l’échéance. Cette échéance arrive désormais à grand pas, les Réunionnais n'ayant plus que jusqu'à la fin de la journée pour vérifier que leur déclaration a bien été enregistrée.

La déclaration permet non seulement de calculer l’impôt sur le revenu, mais également de mettre à jour la situation fiscale du foyer. Cette formalité reste obligatoire, y compris pour les personnes non imposables ou celles dont les revenus sont modestes.



Les contribuables sont invités à vérifier attentivement les informations préremplies, notamment les revenus, les charges déductibles, les crédits d’impôt ou encore les changements de situation familiale intervenus au cours de l’année.

- Dernières heures -

Pour les retardataires, l'absence de déclaration dans les délais peut entraîner des pénalités prévues par le Code général des impôts.

La déclaration s'effectue directement depuis l'espace particulier sur le site des impôts. L'administration rappelle que la télédéclaration constitue désormais la procédure de référence pour l'ensemble des foyers fiscaux disposant d'un accès à internet.

À quelques heures de la clôture, les services fiscaux rappellent qu’aucune prolongation générale de délai n’est prévue. Les contribuables réunionnais sont donc appelés à finaliser leur déclaration avant minuit ce jeudi.

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