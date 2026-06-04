Piton de la Fournaise : la surface de la plateforme formée lors de la dernière éruption a diminué de 11%

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise poursuit le suivi de la plateforme formée lors de la dernière éruption au Piton de la Fournaise (13 février-12 avril 2026). En raison de la houle et par l'action de l'érosion, sa surface a diminué de 11%, passant de 8,2 hectares le 7 avril à 7,3 hectares le 1er juin (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le refroidissement en toujours en cours, bien que sa surface soit désormais refroidie, des points chauds (325–350°C) persistent encore au niveau de certaines fractures.

- La plateforme n'est pas une plage rappelle la préfecture -

"Vous marchez sur une croûte fine et instable. Elle peut céder d’un seul coup" c’est le message que la préfecture diffuse. Même si le sol noir peut sembler sec et solide, ce n'est pas le cas et il existe un "risque réel d’effondrement et de chute dans l’océan ou la lave" selon la préfecture.

En cas d’effondrement, les conséquences peuvent être particulièrement graves : brûlures, chutes ou encore risques d’asphyxie.

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