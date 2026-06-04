Trafic de drogue : la mule venue d'Afrique du Sud transportait 1,158 kilogramme de cocaïne

Le vendredi 29 mai 2026, nous vous révélions qu'un mule avait été interceptée à l'aéroport Roland-Garros en provenance d'Afrique du Sud. Selon les informations transmises par le service des douanes, l'homme de nationalité mozambicaine, transportait dans son organisme 1,158 kilogramme de cocaïne, dissimulés dans 64 ovules d’environ 18 grammes chacune (Photos : Douanes de La Réunion)

L'expertise et l'analyse comportementale des douaniers a poussé ces derniers à sélectionner le suspect pour un contrôle approfondi.

"Face aux soupçons de transport incorporé, la personne est rapidement menée au CHU pour y pratiquer des examens médicaux qui confirment la présence de drogue ingérée, mettant ainsi fin à cette tentative de contrebande particulièrement dangereuse pour la santé du convoyeur", explique le responsable de la communication de la direction régionale des douanes de La Réunion.

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- Des drogues en provenance de "routes régionales" et plus seulement de l'Hexagone -

Même si la provenance Hexagone est largement dominante, de nouvelles routes plus régionales sont visiblement explorées. Les quantités importantes, le poids remarquable des ovules mais aussi le profil des mules laissent par ailleurs présager d’un recours à des filières plus professionnelles de passeurs.



"Face à des modes opératoires toujours plus complexes et risqués, face à la multiplicité des routes d’approvisionnement désormais utilisées, l'expertise douanière reste un rempart indispensable contre les réseaux criminels. Je tiens par ailleurs à souligner la coopération cruciale avec le CHU qui nous permet de concilier lutte contre le narcotrafic et préservation de la santé des personnes", a déclaré le responsable de la communication de la direction régionale des douanes de La Réunion.

"Il faut également insister sur la mobilisation constante de nos collègues du SIPJ à qui nous remettons toujours plus de mules pour enquête", dit-il.

La douane réaffirme par cette nouvelle affaire son engagement total et quotidien dans la protection du territoire et la lutte contre le narcotrafic.

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