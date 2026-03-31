Meurtre de Rayan F. : deux gendarmes en garde à vue pour non-assistance à personne en danger

Le parquet annonce ce mardi 31 mars 2026 qu'une procédure est en cours pour des faits de non-assistance à personne en danger en lien après le décès de Rayan F. dans la nuit de jeudi 18 décembre au vendredi 19 décembre, confirmant une information de Zinfos974. Deux gendarmes ont été récemment entendus sous le régime de la garde à vue, alors qu'une délégation de l’inspection générale de la gendarmerie nationale est présente dans l'île. Une procédure disciplinaire est en cours, précise le parquet. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Cette procédure a été initiée à la suite de la révélation par le général, commandant du groupement de la gendarmerie nationale de La Réunion, dès le 23 décembre 2025, de manquements professionnels susceptibles de constituer une infraction pénale", indique le parquet.

La saisine de l’inspection générale de la gendarmerie nationale a été sollicitée par le parquet de Saint Denis, afin "de garantir au traitement de ces procédures, l’intervention, totale ou en co saisine, d’un service spécialisé au plus haut niveau d’engagement".

- Cinq hommes mis en examen pour meurtre -

Pour rappel, les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi 18 à vendredi 19 décembre 2025, dans le secteur des boîtes de nuit de Saint-Gilles-les-Bains. La victime a été retrouvée sans vie, et la piste criminelle est privilégiée. Une enquête pour homicide a été ouverte, et un père, ses trois fils et un proche de la famille ont été mis en examen pour meurtre et placé en détention.

Selon la procureure de la République : "L’autopsie a révélé que la victime était décédée des suites de violences graves qui lui avaient été infligées."

Cinq hommes ont été mis en examen pour meurtre. Jonathan C. a en outre été mis en examen pour violences volontaires en réunion sur trois personnes accompagnant la victime.

Conformément aux réquisitions du parquet et à la décision du juge d’instruction, il a été placé en détention provisoire. Kevin A. est également poursuivi pour des violences volontaires en réunion sur quatre individus, avec des incapacités temporaires de travail pouvant aller jusqu’à 21 jours. Il a également écopé d'un mandat de dépôt criminel tout comme son père Fabrice P. et ses deux autres fils.

Parallèlement, le parquet indiquait avoir : "ouvert une information judiciaire le 23 décembre 2025 des chefs de meurtre, violences en réunion, d’abstention volontaire d’empêcher un crime et de non-assistance à personne en danger," afin d’explorer les comportements adoptés après les violences et les circonstances exactes dans lesquelles Rayan F. a été laissé sans secours.

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