Saint-Gilles : quatre personnes placées en garde à vue après la mort de Rayan, 18 ans

Quatre personnes ont été placées en garde à vue ce dimanche 21 décembre 2025 soir dans les locaux de la caserne de la Redoute (Saint-Denis), selon nos informations, dans le cadre de l’enquête ouverte après la découverte du corps de Rayan, un jeune homme de 18 ans à Saint-Gilles dans le secteur des boites de nuit vendredi 19 décembre 2025 (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les faits tragiques se sont déroulés dans la nuit de jeudi 18 à vendredi 19 décembre 2025, dans le secteur des boîtes de nuit de Saint-Gilles-les-Bains. La victime a été retrouvée sans vie, et la piste criminelle est privilégiée. Une enquête pour homicide a été ouverte, a confirmé le parquet de Saint-Denis.

Les techniciens de l’identification criminelle ont procédé aux premières constatations sur les lieux, tandis qu’une autopsie a été ordonnée afin de déterminer précisément les causes du décès. Les investigations sont menées par la section de recherches de la gendarmerie.

À ce stade, aucune information n’a filtré sur le rôle exact des personnes placées en garde à vue. L’enquête se poursuit. Les gardes à vue pourraient durer jusqu'à 96 heures si les faits de bande organisée étaient retenus par le parquet.

is/www.imazpress.com/[email protected]