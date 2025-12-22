Saint-Gilles : quatre personnes placées en garde à vue après la mort de Rayan, 18 ans

Quatre personnes ont été placées en garde à vue ce dimanche 21 décembre 2025 soir dans les locaux de la caserne de la Redoute (Saint-Denis), selon nos informations, dans le cadre de l’enquête ouverte après la découverte du corps de Rayan, un jeune homme de 18 ans à Saint-Gilles dans le secteur des boites de nuit vendredi 19 décembre 2025 (Photo : rb/www.imazpress.com)
Les faits tragiques se sont déroulés dans la nuit de jeudi 18 à vendredi 19 décembre 2025, dans le secteur des boîtes de nuit de Saint-Gilles-les-Bains. La victime a été retrouvée sans vie, et la piste criminelle est privilégiée. Une enquête pour homicide a été ouverte, a confirmé le parquet de Saint-Denis.
Les techniciens de l’identification criminelle ont procédé aux premières constatations sur les lieux, tandis qu’une autopsie a été ordonnée afin de déterminer précisément les causes du décès. Les investigations sont menées par la section de recherches de la gendarmerie.
À ce stade, aucune information n’a filtré sur le rôle exact des personnes placées en garde à vue. L’enquête se poursuit. Les gardes à vue pourraient durer jusqu'à 96 heures si les faits de bande organisée étaient retenus par le parquet.
Dire que certains jeunes ont perdu toute notion de ce qu'est la vie en société, au point d'en arriver à ce genre d'extrémité, est bien sûr un euphémisme.
La violence est devenue quotidienne...
C'est horrible tout cela