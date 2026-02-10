TOUTE L’ACTUALITÉ
NRL : poids lourd en panne dans le secteur de la Ravine à Malheur, voie de droite neutralisée vers le nord

  • Publié le 10 février 2026 à 10:58
NRL

Un poids lourd est en panne depuis 9 h 40 ce mardi 10 février 2026. Le véhicule se trouve à l'entrée de la Route du Littoral dans les secteur de Ravine à Malheur. Le dépanneur se trouve sur place, et la voie de droite est maintenant neutralisée en direction du nord. Pour le moment, les ralentissements constatés sur place se limitent à moins de 2 kilomètres. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

