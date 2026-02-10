[Vidéo] Italie : les images spectaculaires d’un fourgon blindé attaqué par une équipe de braqueurs

Un fourgon blindé, dédié au transport de fonds, a été attaqué à l’explosif sur la route nationale reliant Lecce à Brindisi, au sud du pays, comme le rapportent des médias italiens tels que le Corriere della Sera ce lundi 9 février 2026. Les malfrats n'ont pas réussi à s’emparer du contenu du véhicule et sont toujours recherchés par les autorités (Photo : Capture X)

Le braquage a débuté après qu'un camion, placé en travers de la route, a été incendié par les assaillants pour bloquer la circulation, coupant la route à plusieurs conducteurs.

Plusieurs véhicules, équipés de gyrophares, ont ensuite encerclé le fourgon blindé, propriété de la société de sécurité italienne Battistolli. Six à huit hommes, armés de Kalachnikovs, ont ensuite tiré sur le fourgon blindé. Regardez.

🚨 El asalto esta mañana a un furgón blindado en la carretera que une Lecce y Brindisi, en #Italia, demuestra que la delincuencia organizada ha dado un salto cualitativo, usando armas de guerra e incluso explosivos. Europa necesita tolerancia cero frente a este grave desafío. pic.twitter.com/el7rtKEDq0 — CEP (@cep_cepolicia) February 9, 2026

D’après nos confrères italiens, les braqueurs se sont fait passer pour des faux policiers afin de semer la confusion et de tromper les agents. Les images de l'attaque montrent plusieurs braqueurs portant une combinaison blanche, accompagnés d'autres vêtus de noir et affichant des visages masqués.

- Pas de butin pour les malfaiteurs -

Malgré tous ces efforts, les braqueurs n’auraient pas réussi à dérober le contenu du fourgon blindé. Ils ont pris la fuite "en dérobant des voitures aux automobilistes de passage", selon le Corriere della Sera.

Selon les médias italiens, un échange de tirs aurait eu lieu entre les malfaiteurs et les forces de l’ordre, mais personne n’a été blessé.

Deux hommes, soupçonnés d’avoir participé à l’attaque, ont été interpellés à quelques kilomètres des lieux.



