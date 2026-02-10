Affaire de corruption présumée : François Caillé reconnaît une fausse facture en faveur de David Vital

Deuxième jour de procès ce mardi 10 février 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour le procès mettant en cause François Caillé, 73 ans, président du groupe du même nom, l'homme d'affaires David Vital, 52 ans, et quatre autres personnes. Tous présumés innocents, les prévenus sont jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. Suivez-nous, nous sommes en direct (Photos : sly/www.imazpress.com)

Ce mardi l'audience a commencé par l'audition en tant que témoin d'un ancien responsable financier du groupe Etheve. Jugé en janvier dernier en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité il a été condamné à 18 mois avec sursis et 10.000 euros d'amende dont 3 avec sursis.

Il est interrogé sur la partie du dossier concernant cinq factures d'un total d'environ 300.000 euros établies en 2023 par la société Ciné Grand Sud dans le cadre de la construction du multiplexe de Saint-Pierre. Selon la poursuite l'entreprise de travaux électriques destinataire des fonds ne serait jamais intervenue.

Placé en garde à vue en février 2025, Yves Éthève, 79 ans, s'était déclaré victime d'une escroquerie et l'ancien responsable administratif d’avoir falsifié sa signature.

Au final, le nom de David Vital avait été mentionné une fois de plus dans ces investigations.

Yves Éthève n'a pas été poursuivi et cela a agacé David Vital ce mardi. Alors qu'il annoncé dès lundi faire valoir son droit au silence en raison de l'absence de son avocat, il a pris la parole. Il affirme qu'Yves Éthève "était au courant de tout" et qu'il ne comprend pas pourquoi le chef d'entreprise n'est pas avec lui à la barre du tribunal.

- François Caillé reconnait une fausse facture -

François Caillé a ensuite été appelé à la barre du tribunal. Il lui est reproché d'avoir établi une fausse facture en faveur de David Vital pour des prestations qui n'auraient pas été faites.

"Je reconnais (la fausse facture - ndlr)" a noté le chef d'entreprises. "Pour moi c'était un solde de tout compte pour des prestations effectuées par David Vital" dit-il. Il explique avoir "signé un contrat d'apporteur d'affaire avec David Vital en 2018". Il ajoute qu'il connait l'homme depuis longtemps, "il était l'entraîneur de mon club de foot' dit-il.

Selon François Caillé, l'homme d'affaires "faisait bien son travail". La fausse facture mettait "fin de ma relation avec lui" affirme le chef d'entreprise.

-" Pour moi David Vital est un filou" -

Également poursuivie, la directrice du groupe Caillé a été entendue après François Caillé. Elle assume totalement les faits. "Je savais que c'était une fausse facture. Mais c'était le dossier de Monsieur François Caillé et c'est mon supérieur hiérarchique. J'ai obéi" souligne-t-elle.

"J'étais tellement loyale que je n'avais plus mon libre arbitre. Pour moi c'était un véritable conflit de loyauté" ne cache pas la directrice du groupe. "Pour moi David Vital est un filou mais c'était le dossier de François Caillé. Je ne voulais pas avoir affaire à lui (à David Vital - ndlr).

Interrogé à nouveau, David Vital lance sobrement : "quand les gens sont à la gendarmerie ou à la police, ils disent n'importe quoi".

L'audience a été suspendue vers midi. Elle reprendra à 13h30.

• Rappel de la première journée d'audience

Pour rappel, lors de la première journée ce lundi, l'audience a failli s'arrêter quelques heures après son début. En effet, au début du mois de février, David Vital décide brusquement de changer d'avocat en prenant un ténor du barreau de Paris, Franck Berton, à la place de Maître Marie Briot du barreau de Saint-Denis.

Un changement de défenseur, particulièrement tardif, qui "oblige" la robe noire de l’Hexagone à demander le renvoi ou, dans le pire des cas, à disjoindre le cas de son client de celui des autres mis en cause. Cela au motif qu’il n'a pas eu le temps de préparer la défense de son client.

Interrogés par la présidente Caroline Meunier, tous les avocats, qu'ils représentent les victimes ou qu'ils soient en défense, concluent tous pour le renvoi.

"Je suis étonnée de cette décision tardive, mais je ne peux pas m'opposer à la demande de renvoi. Cependant, je suis fortement contre la disjonction", note pour sa part la procureure Véronique Denizot.

Elle résume dans ses réquisitions : "La convocation devant le tribunal date du 8 septembre 2025. Il a fait le choix de changer d'avocat quelques jours seulement avant le procès."

- David Vital : "si le dossier est retenu, je ferai valoir mon droit au silence" -

La magistrate ajoute : "C'est la troisième fois qu'il change de conseil. Cette stratégie de défense est totalement dilatoire. Je ne reproche rien à l'avocat mais bien à David Vital. Cela lui ressemble."

Véronique Denizot poursuit : "Je ne peux pas m'opposer frontalement à cette demande, mais il faut savoir qu'un renvoi implique des contraintes importantes et que la première date utile serait au second semestre 2026."

Elle termine en disant : "Comme les parties civiles, je m'oppose formellement à une disjonction du dossier. Je regrette le caractère dilatoire et la stratégie de David Vital."

Son avocat étant absent de l’audience, David Vital prend alors la parole pour affirmer que si le dossier est retenu, il fera valoir son droit au silence tout au long de l’audience.

À ce stade, le renvoi de l’affaire semblait acquis.

- Le dossier est finalement retenu par le tribunal -

Pourtant, après s’être retiré plusieurs dizaines de minutes pour délibérer, le tribunal a annoncé à son retour en salle d’audience que l’affaire était retenue et qu’elle serait donc immédiatement examinée.

Plusieurs avocats de la défense ont alors plaidé en faveur de nullités de procédure, principalement sur la garde à vue, mais aussi d'un supplément d'information. Cela afin d'entendre plusieurs personnes, soit qui n’ont pas été inquiétées, soit qui ont été jugées le jeudi 22 janvier dernier en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (PCRPC).

La procureure s’est opposée à ces demandes. La Présidente du tribunal a joint tous les incidents au fond. Les magistrats se prononceront sur le bien-fondé ou non de ces demandes de nullités lorsqu'ils rendront leur décision sur le fond du dossier, à une date qui n'a pas encore été fixée.

L’affaire a ensuite commencé à être examinée sur le fond.

Durant 20 minutes, la présidente a résumé le dossier portant sur des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs.

Ce résumé sera confirmé par le directeur d'enquête, commandant de la brigade financière du commissariat Malartic.

Globalement, le dossier peut être séparé en trois volets qui seront, successivement, examinés par le tribunal tout au long des deux jours d’audience restants.

- Un dossier en trois volets -

Un premier volet porte sur les relations entre les sociétés Prométhée Service et Clavit, qui ont notamment permis l’achat supposé frauduleux d’un appartement.

À la barre, le fils de David Vital, gérant officiel de Prométhée Service, a perçu 26.000 euros en quelques mois, mais affirme ne pas savoir, ni même comprendre ce que son père fait comme travail.

Cependant, il admet du bout des lèvres les infractions qui lui sont reprochées.

Le père de David Vital a adopté la même ligne de conduite. "Le comptable me dit de faire entrer la société Prométhée dans la société Clavit pour pouvoir acheter l'appartement, je l’ai fait".

"Pour moi c'était Prométhée qui payait le loyer en chèque. "Tant que le loyer était payé, je ne posais pas de questions", dit-il, écoeuré.

Après avoir détaillé avec précision tous les chèques reçus et émis par la société Prométhée, la Présidente interroge David Vital.

- "Je dirai tout en temps voulu" -

Comme il l'avait annoncé dès le début de l'audience, il refuse de répondre aux questions. "Au moment voulu, je vous apporterai des preuves que ce n'est pas de l'argent sale. Des gens qui sont passés en CRPC disent beaucoup de mensonges. Je ne parlerai pas là et je dirai tout en temps voulu.

Il refuse aussi de s’exprimer sur le redressement fiscal de plusieurs centaines de milliers d’euros dont il a fait l’objet il y a quelques mois.

Après une courte suspension d'audience, la Présidente enchaîne sur le deuxième volet du dossier.

Il concerne Joseph Brema, ex-dirigeant d’Air Austral. Il est question d’une facture présumée fausse d’un montant de 37.000 euros émise par Madev, une filiale de la compagnie aérienne.

Il s’agit pour le tribunal de savoir si une partie de ces fonds a bénéficié à David Vital en rétribution de services supposés.

- "Je regrette, cette facture est un faux"-

À la barre, l’ancien dirigeant de la compagnie aérienne s’est longuement expliqué sur ses relations avec David Vital. "Au final, j'avais la conviction qu'il avait bien effectué des travaux pour nous. Je n'ai pas vérifié, dit-il.

"Je regrette, mais cette facture était partie dans la boucle. Et je n'ai aucun intérêt personnel pour le faire", ajoute Joseph Brema. "Cette facture est un faux", admet-il au final.

Cette première journée d’audience s'est terminée en fin d’après-midi. Elle reprendra mardi matin vraisemblablement avec l’examen du troisième volet de l’affaire mettant en cause François Caillé.

- François Caillé nie toute rétribution versée à David Vital -

Les faits présumés portent sur des informations confidentielles qui auraient fuité lors des remises de plis en réponse aux appels d’offres lancés par la mairie de Saint-Paul.

Les indications auraient été frauduleusement données par un employé communal contre des promesses de rétribution.

L’objectif était de favoriser le groupe Caillé dans l’obtention de marchés publics pour la vente de véhicules.

Toujours selon les poursuites, David Vital aurait été au centre de la transaction.

La directrice du groupe est soupçonnée d’avoir établi de fausses factures pour rémunérer David Vital et l’agent communal.

François Caillé nie toute rétribution versée à David Vital.

Le procès doit durer jusqu’à mercredi.

