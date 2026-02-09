À la une de ce mardi : Gezani menace Madagascar, affaire Caillé-Vital, municipales, Jack Lang sous protection, CCI France et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 10 février 2026 : - Gezani s'est intensifié au stade de cyclone tropical et menace sérieusement la côte est de Madagascar - Affaire de corruption présumée : David Vital refuse de parler au tribunal, les faits reprochés à François Caillé examinés ce mardi - Municipales 2026 : candidates, candidates, déposez vos candidatures - Jack Lang placé sous protection policière après des menaces liées à l'affaire Jeffrey Epstein - Les petites entreprises en souffrance : le président de la CCI France en visite à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : un temps pluvieux et lourd (Photo www.imazpress.com)

À 4 heures ce mardi 10 février 2026, Gezani s'est intensifié au stade de cyclone tropical et garde sa trajectoire vers l'ouest en s'éloignant de La Réunion. Le système devrait continuer à s'intensifier avant d'atteindre la côte est de Madagascar. "Il devrait ainsi toucher les côtes de Toamasina au stade de cyclone tropical intense, mardi soir ou la nuit suivante", prévient Météo France. De très forts cumuls de pluie et des vents destructeurs devraient être confinés dans un rayon de 30-40 km autour du centre.

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a commencé à examiner ce lundi matin 9 février 2026, le dossier mettant en cause François Caillé, président du groupe du même nom, l'homme d'affaire David Vital, et quatre autres personnes. Tous présumés innocents, les prévenus sont jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. David Vital comparait sans être défendu par un avocat et refuse de parler à la barre. Le tribunal a rejeté la demande de renvoi formulée par Maître Berton du Barreau de Paris, absent de l’audience

Les élections municipales et communautaires se tiendront le 15 et le 22 mars 2026. Pour le premier tour, les dossiers peuvent être déposés depuis ce lundi 9 février 2026 et jusqu'au jeudi 26 février 2026. Tout citoyen français peut se porter candidat aux élections municipales et communautaires, sous réserve de respecter les conditions de candidature liées à : la nationalité, l’âge, l’éligibilité et les formalités spécifiques notifiées dans le code électoral.

Le président démissionnaire de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a été placé sous protection policière en raison de menaces proférées contre lui, a appris lundi 9 février l'AFP de source policière confirmant une information de Marianne.

Ce lundi 9 février 2026, Alain di Crescenzo, Président de CCI France a visité les locaux du pôle formation de la Chambre de commerce de La Réunion au Chaudron (Saint-Denis). Lors de son discours face aux élus réunionnais, et au président de la CCIR, il a partagé sa vision du monde de l'entreprise. Aux entreprises locales en difficultés, il apporte des pistes de réflexions : IA, transition écologique ou encore la transition RH.

Matante Rosina scrute les feuilles de thé qui tournent dans sa tasse. Ce mardi 10 février 2026, la journée commence sous de fortes pluies à l’Est, parfois orageuses. Puis, les averses gagnent les hauts et restent soutenues sur le Sud-Est, poussées par un flux de Nord-Ouest. L’Ouest, lui, devrait être un peu plus chanceux et rester plus à l’écart. L’air reste chargé d’humidité, les températures toujours élevées, et la sensation de lourdeur s’installe. Le vent a tourné au Nord-Est durant la nuit et souffle encore fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h, notamment sur Le Port et Saint-Philippe. En mer, Matante Rosina annonce une houle cyclonique qui s’amortit, mais la mer reste peu agitée à agitée.