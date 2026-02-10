TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

EDF : 5.000 clients privés d'électricité à La Réunion, après les intempéries

  • Publié le 10 février 2026 à 07:06
  • Actualisé le 10 février 2026 à 07:09
Illustrations EDF

Suite aux conditions météorologiques dégradées de cette nuit du lundi 9 au mardi 10 février 2026, près de 5.000 clients restent privés d'électricité ce matin. Les équipes d'EDF ont été mobilisées dès le début de l'événement et sont à pied d’œuvre pour réalimenter les clients concernés (Photo : rb/www.imazpress.com)

EDF, Électricité

guest
1 Commentaires
Guy PIGNOLET
Guy PIGNOLET
1 heure

Mille mercis aux équipes de EDF pour leur réaction rapide et efficace,
qui confirme la résilience réunionnaise.
Guy Pignolet de Sainte-Rose, spécialiste mondial du Space Power

Répondre