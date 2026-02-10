EDF : 5.000 clients privés d'électricité à La Réunion, après les intempéries

Suite aux conditions météorologiques dégradées de cette nuit du lundi 9 au mardi 10 février 2026, près de 5.000 clients restent privés d'électricité ce matin. Les équipes d'EDF ont été mobilisées dès le début de l'événement et sont à pied d’œuvre pour réalimenter les clients concernés (Photo : rb/www.imazpress.com)
ITALIE Les images spectaculaires d’un fourgon blindé attaqué par une équipe de braqueurs
Mille mercis aux équipes de EDF pour leur réaction rapide et efficace,
qui confirme la résilience réunionnaise.
Guy Pignolet de Sainte-Rose, spécialiste mondial du Space Power