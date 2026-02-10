EDF : 5.000 clients privés d'électricité à La Réunion, après les intempéries

Suite aux conditions météorologiques dégradées de cette nuit du lundi 9 au mardi 10 février 2026, près de 5.000 clients restent privés d'électricité ce matin. Les équipes d'EDF ont été mobilisées dès le début de l'événement et sont à pied d’œuvre pour réalimenter les clients concernés (Photo : rb/www.imazpress.com)