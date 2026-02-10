TOUTE L’ACTUALITÉ
Accident à Saint-Benoit : opérations de dépannage terminées

  • Publié le 10 février 2026 à 09:08
panneau route barrée drr

(Actualisé) Sur la RN2 à Saint-Benoit, suite à l'accident qui s'était produit sur la bretelle de sortie de l'échangeur Beauvallon dans le sens nord/est, les opérations de dépannage sont terminées. (Photo : sly/www.imazpress.com)

