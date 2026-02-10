Le cyclone Gezani poursuit son intensification et se situe à moins de 200 km des côtes de Madagascar

(Actualisé) Gezani poursuit son intensification dans le haut du stade de cyclone tropical. À 10 heures ce mardi 10 février 2026, il se trouvait à 545 km au nord-ouest de La Réunion. Il garde une trajectoire orientée vers l'ouest et se situe désormais à moins de 200 km des côtes de Madagascar et de la ville de Toamasina (Tamatave). Gezani "devrait continuer à s'intensifier rapidement jusqu'en fin de journée et devrait atteindre le stade de cyclone tropical intense dans les prochaines heures avant de frapper la côte malgache en soirée à proximité de la ville de Toamasina", prévient Météo France. De très forts cumuls de pluie et des vents destructeurs devraient se produire dans un rayon de 30-40 km autour du centre, ainsi qu'une mer dangereuse avec un risque de submersion marine (Photo : Windy)

Selon Météo France, "ce météore fait planer une menace très sérieuse pour la région de la ville de Toamasina (Tamatave) qui est actuellement directement ciblée par les prévisions de trajectoires".

L'élément le plus préoccupant des prévisions concerne l'intensification de Gezani, "c'est un phénomène mature et potentiellement extrêmement dangereux qui devrait s'approcher des côtes malgaches en journée de demain (stade de cyclone tropical intense envisagé sur les prévisions actuelles)", indiquent les prévisions.

De très forts cumuls de pluie et des vents destructeurs devraient être confinés dans un rayon de 30-40 km autour du centre, ainsi qu'une mer dangereuse avec un risque de submersion marine.

L’alerte jaune est déclenchée pour plusieurs régions du nord et de l’est de l’île, à savoir : Ambatosoa, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga, Betsiboka, ainsi que les Districts d'Antalaha, Andapa, Mandritsara et Befandriana Avaratra, indique Orange Madagascar.

En lien avec la traversée de Madagascar par le système entre mardi après-midi et mercredi, le système va générer une dégradation des conditions météorologiques dans l'intérieur des terres.

"Une sortie dans le canal du Mozambique est possible à partir de mercredi, suivie d'une nouvelle intensification" note Météo France

Après un affaiblissement sur les terres, "une ressortie dans le canal du Mozambique est prévue mercredi soir, probablement au stade de tempête tropicale modérée", précisent les prévisions. Une nouvelle intensification est alors prévue. Le stade de cyclone tropical devrait être atteint autour de vendredi.

- Le cyclone Gezani à 460 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 155 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 220 km/h.

Pression estimée au centre : 968 hPa.

Position le 10 février à 10 heures locales : 18.0 Sud / 51.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 545 km au secteur: nord-ouest

Distance de Mayotte : 860 km au secteur: est-sud-est

Déplacement : ouest, à 17 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 11/02 à 10h locales, par 18.4 Sud / 46.1 Est.

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 12/02 à 10h locales, par 19.8 Sud / 41.5 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 13/02 à 10h locales, par 20.9 Sud / 37.7 Est.

Cyclone tropical



Centre positionné le 14/02 à 10h locales, par 24.0 Sud / 35.6 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 15/02 à 10h locales, par 26.1 Sud / 37.4 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Risque de nouvelle(s) tempête(s) tropicale(s) pour les prochains jours -

Sur l'extrême-Est du bassin, le risque de formation d'une tempête tropicale devient très faible (probabilité inférieure à 10%) jeudi 12 février. "S'il venait à se former, ce système resterait dans un premier temps au moins, loin des terres habitées, voire même se formerait à l'extérieur du bassin Sud-Ouest Océan Indien, plus à l'est" estime Météo France.

Une seconde zone suspecte pourrait se former au cours des prochains jours sur le centre du bassin, au sud-ouest de Diego Garcia. La probabilité que cette zone suspecte évolue en tempête tropicale devient très faible (probabilité inférieure à 10%) à partir du vendredi 13 février. "S'il se forme, ce système devrait là aussi rester loin des terres habitées dans un premier temps" notent les météorologues.

