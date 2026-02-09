Jack Lang placé sous protection policière après des menaces liées à l'affaire Jeffrey Epstein

Le président démissionnaire de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a été placé sous protection policière en raison de menaces proférées contre lui, a appris lundi 9 février l'AFP de source policière confirmant une information de Marianne.

Âgé de 86 ans, l'ex-ministre socialiste de la Culture de François Mitterrand est dans la tourmente depuis la divulgation de ses liens avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Ce qui l'a conduit samedi à proposer sa démission de la présidence de l'IMA.

De fait, son épouse Monique est également sous protection policière puisqu'elle ne se déplace jamais sans lui, a-t-on expliqué de même source.

Si aucune charge ne pèse à ce stade contre lui, les documents rendus publics par la justice américaine mentionnent son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein, et révèlent des liens d'intérêt avec le financier américain.

Vendredi, le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" le concernant ainsi que sa fille Caroline.

