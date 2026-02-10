Escalade : la Réunionnaise Iloé Cherif Michel sacrée championne de France de bloc U17

Du samedi 7 au dimanche 8 février 2026 se déroulait à Mâcon les Championnats de France de bloc jeunes. Cette année encore, La Réunion repart de la compétition avec un titre. Iloé Cherif Michel, réunionnaise, remporte haut la main la victoire. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ligue réunionnaise d'escalade)

Ayant gagné le titre en 2025 en U16 (Austral Roc) double la mise et confirme cette année en U17 ! 7e des qualifications, la jeune grimpeuse du Pôle Espoir hausse son niveau en finale et réalise le score parfait : 100 points en validant les 4 blocs en 1 seul essai chacun.

- Deux autres grimpeurs péï étaient également aux rendez-vous des finales -

En U15, Thaïs Pasquier (Est’Kalad Club) passe tout proche du podium et termine 4e, à quelques dixièmes de points (essais) de la médaille de bronze !

Alek Rymasz (Austral Roc) se qualifie une nouvelle fois en finale nationale. Il termine 7e cette année avec a réussite de 2 blocs de finale.



En U17, Emma Pasquier (Est’Kalad Club) termine aux portes de la finale, 9e ; tout comme Juluan SAGE (Austral Roc), 10e en U19.

En U15, Lisa Kamkar Rad (Est’Kalad Club) termine 14e , Timéo Cornuault (Est’kalad Club) 24e, et Basile Sabi (Austral Roc) 29e ; pour leur premier Championnat de France « Jeunes ».

Enfin, Elijah Parot (Austral Roc) finit ses premiers Championnats de France à la 32e place.

On notera également la 37e place U19 de Enzo Belair Rivière (ASCUR), présent avec son club sur ce week-end de compétition.

Félicitations à tous les compétiteurs et encadrants/coaches pour leur engagement dans la compétition.

Cap sur les Championnats de France de bloc Sénior le week-end prochain, ainsi que le sélectif national jeunes fin février.