À la une de ce jeudi : choc frontal au Tampon, carburants, traitement préventif du VIH, impôts sur le revenu, ligue des champions et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 9 avril 2026 : - Le Tampon : trois blessés graves après un choc frontal entre deux véhicules - Prix des carburants : les professionnels de la route rejettent les propositions d'aide de la Région et menacent de se mettre en grève - VIH : un nouveau traitement préventif est arrivé en France, un espoir aussi pour La Réunion - Impôts sur le revenu 2026 : les déclarations en ligne commencent ce jeudi - Ligue des champions : le PSG tout en maîtrise prend l'avantage sur Liverpool - La pa Météo France i di, sé zot i di - un jeudi ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Ce mercredi 8 avril 2026, un choc frontal entre deux véhicules a eu lieu au Dix-Neuvième sur la RN3 du Tampon vers 20h30. Trois blessés graves sont à déplorer. Les victimes ont été prises en charge et conduites à l'hôpital. Pour faciliter l'intervention des secours, la route a été fermée plus de deux heures par le Centre régional de gestion du trafic (CRGT). Elle a rouverte à 22h35.

La Région Réunion va redistribuer aux transporteurs le surplus d'octroi de mer généré par l'augmentation des prix des carburants. Voici la seule annonce faite lors de la réunion de crise à la CCIR. Cela fera baisser de 10 centimes par litre le tarif des carburants pour les transporteurs, sur un surplus estimé à 435.000 euros. L’intersyndicale estime que cette proposition est insuffisante car elle concerne uniquement les transporteurs, or ce groupement de professionnels réunit aujourd’hui 17 syndicats. Autre point de mécontentement : l’inaction des pétroliers. Ils se laissent 72 heures pour définir les actions à mener. Faute d’un accord, l’intersyndicale n’écarte pas le recours à une grève illimitée.

Et si la prévention contre le VIH passait par une simple injection tous les deux mois ? Avec l’arrivée en France de l’Apretude, premier traitement préventif injectable contre le virus, la lutte contre l’épidémie pourrait franchir un cap. Une avancée qui concerne aussi La Réunion, où les efforts de dépistage s’intensifient.

Obligatoire si votre résidence principale est équipée d’un accès à internet et que vous êtes en mesure de faire votre déclaration en ligne, la déclaration des revenus de 2025 débute ce jeudi 9 avril 2026 à La Réunion, comme dans le reste du pays. La population de l'île aura jusqu'au 4 juin, 23h59, pour le faire. Et pour la version papier ? La date limite est fixée au mardi 19 mai à 23h59.

Le Paris SG a fait preuve d'une maîtrise impressionnante pour dominer Liverpool (2-0) mercredi au Parc des Princes en quart de finale aller de Ligue des champions, et a pris une option pour les demi-finales avant d'aller à Anfield.

Pour ce jeudi 9 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée qui ressemble à la veille, soleil prédominant le matin, puis des nuages sur les hauts l'après-midi. Les côtes ouest et sud restent les mieux loties une fois la mi-journée passée. Par contre, Matante Rosina tire la sonnette d'alarme au sujet de la mer. La houle australe continue de s'amplifier de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, la mer devient progressivement forte dans ce secteur.