[Photos] Piton de la Fournaise : le spectacle se poursuit, la lave a quitté le cône éruptif

Ce jeudi 9 avril 2026, l'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise. La lave sort tout doucement du cône éruptif, comme l'on peut l'observer sur les images de l'Observatoire volcanologique. L'éruption a repris ce mercredi 8 avril, au niveau du cône éruptif formé lors des phases d'activité précédentes, nous offrant un troisième épisode.

L'activité a repris au niveau du cône éruptif formé lors des phases d'activité précédentes - le 13 février et le 3 avril - avec des projections de lave visibles, ainsi qu'au niveau des tunnels de lave avec des résurgences visibles sur le champ de lave mis en place lors des deux premières phases d'activité. Regardez.

Regardez encore là.

- Troisième épisode éruptif au Piton de la Fournaise -

"Dans la mesure où cette reprise concerne le même cône éruptif et ne s’accompagne pas de signes en faveur d’une nouvelle intrusion magmatique, elle est interprétée comme le troisième épisode éruptif de l’éruption débutée le 13 février 2026", précise l'OVPF.

Le premier épisode au Piton de la Fournaise s’est déroulé du 13 février au 25 mars.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise, la lave traverse la RN2. À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route.

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures. Cet événement spectaculaire arrive après la traversée de la RN2 par trois coulées de lave le 13 mars. Regardez.

Le 25 mars, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface, a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le deuxième épisode éruptif a eu lieu du samedi 28 mars au 3 avril. À 9h50, le jeudi 2 avril, un nouveau petit bras de coulée a traversé la RN2, la coupant intégralement en 30 min, à une vitesse de 10 m /heure. Plus tôt dans la matinée, de nouveaux petits bras de coulée avaient atteint la route.

Le jeudi 2 avril 2026, juste avant l'arrêt brutal de l'activité du volcan, Imaz Press a pu survoler l'éruption. Regardez.

L'éruption s'était de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Lire aussi - Piton de la Fournaise, le volcan capricieux qui n'en finit plus de s'assoupir, de se réveiller et de s'assoupir à nouveau

- L'activité à remous du volcan de La Réunion -

"Ce comportement, avec une reprise puis un arrêt de l’activité, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable. Autrement dit, le magma et les gaz continuent à circuler, mais le débit n’est pas suffisamment constant pour maintenir durablement l’émission en surface", expliquent les volcanologues.

Dans ce cas, "l’éruption peut effectivement repartir, s’affaiblir, puis s’interrompre de nouveau", précise Aline Peltier.

Cela a déjà été observé au Piton de la Fournaise, notamment lors de l’éruption de août à octobre 2004 et lors de l'éruption d'août à octobre 2015.

Lire aussi - Volcan : l'éruption du Piton de la Fournaise s’est de nouveau arrêtée, une reprise d'activité n'est pas exclue

Toute l'actualité du volcan est ici

www.imazpress.com/[email protected]