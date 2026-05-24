Cilaos : accident dans le secteur du tunnel de Gueule de Rouge, un motard pris en charge par les secours

(Actualisé) Un accident impliquant une moto et un véhicule est survenu sur la RN5 route de Cilaos ce dimanche 24 mai 2026, dans le secteur du tunnel de Gueule de Rouge. Le conducteur de la moto aurait perdu le contrôle et aurait été blessé après avoir chuté en contrebas. Les forces de l'ordre et les secours sont sur place. La route est partiellement rouverte à la circulation, mais des embouteillages se sont formés dans le secteur (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Au vu des difficultés de circulation liée aux restrictions de circulation, il est demandé aux usagers de différer leur déplacement sur la route à la fin de la gestion de l'évènement", indique le CRGT.



