Saint-Pierre : "D'Clic Numérik", une semaine d'ateliers numériques gratuits

Du lundi 8 au vendredi 12 juin 2026, l'Adapei La Réunion organise "D'Clic Numérik", une semaine d'ateliers numériques gratuits. En partenariat avec Mon Espace Santé, l'événement aura lieu dans les locaux de la Cité des Métiers de Saint-Pierre. (Photo www.imazpress.com)

Au total, cinq sessions pratiques sont ouvertes aux personnes accompagnées par l'association, mais aussi à celles suivies par l'ensemble des structures médico-sociales de l'île. Le but de cet événement : apprendre à mieux utiliser internet et les outils du quotidien.

"Difficultés à créer ou retrouver une adresse mail, blocages face aux démarches en ligne, dépendance aux proches pour accéder aux services numériques.... Ces situations sont plus fréquentes qu’on ne le croit", assure les organisateurs. Face à ce constat, "D'Clic Numérik" vise à y répondre par des ateliers pratiques, animés en petits groupes et adaptés à des publics peu familiers du numérique.

L’événement s'inscrit dans le programme d'actions de la Cité des Métiers de La Réunion, cofinancé par l'Europe et la Région Réunion (FSE+).

- 6 ateliers, 6 thématiques -

Chaque après-midi de la semaine, un atelier différent d'une durée de 1h30 est animée par des référents numériques :

• Lundi 8 juin à 14h30 - Créer et bien utiliser mon adresse mail

• Mardi 9 juin à 13h - Utiliser un clavier et une souris (avec GCompris)

• Mercredi 10 juin à 13h - Premiers pas sur un ordinateur

• Mercredi 10 juin à 14h30 - Mon Espace Santé (carte vitale et tuteur/mandataire judiciaire obligatoires pour l’activation du compte)

• Jeudi 11 juin à 13h - Découverte des métiers en réalité virtuelle (Get Job)

• Vendredi 12 juin à 14h30 - Sensibilisation aux réseaux sociaux

- Les inscriptions sont ouvertes -

Les ateliers sont gratuits et ouverts sur inscription. Les personnes accompagnées par l'Adapei La Réunion peuvent s'inscrire directement auprès du secrétariat de leur établissement. Le grand public peut contacter le service communication de l’association au 0262 27 22 65 ou s’inscrire directement sur le site de la Cité des Métiers.

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