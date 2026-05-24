À retenir ce soir : motard décédé, tirs à Bras Fusil, don du sang, températures en baisse et Chine endeuillée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 24 mai 2026 : - Cilaos : le motard impliqué dans l'accident est décédé - Tirs à Bras Fusil : une enquête ouverte pour tentative assassinat et association de malfaiteurs - Don du sang : le planning des collectes - Les températures chutent, 0 degré relevé pendant la nuit à la Plaine des Chicots - En Chine, une paisible localité endeuillée par la pire catastrophe minière depuis 2009

Un accident impliquant une moto et un véhicule est survenu sur la RN5 route de Cilaos ce dimanche 24 mai 2026, dans le secteur du tunnel de Gueule de Rouge. Le conducteur de la moto a chuté en contrebas après une sortie de route. Malgré l'intervention des secours, il est décédé des suites de ses blessures. Il s'agit de la 15ème personne à décéder sur les routes de l'île depuis le début de l'année

Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis pour tentative assassinat et association de malfaiteurs, après que des tirs ont retenti dans un immeuble de Bras Fusil à Saint-Benoît, dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mai 2026. "Une victime sans pronostic vital engagé" est à déplorer, indique le parquet, qui n'a pas détaillé les circonstances de cet incident

L'hiver austral commence doucement à arriver à La Réunion. Les températures ont fortement chuté dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mai 2026, notamment dans les hauts de l'île. Météo France a notamment relevé 0 degré à la Plaine des Chicots et 4 degrés à la Plaine des Cafres. Des gelées ont aussi été aperçues au petit matin. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 29 mai 2026

Les mineurs de charbon du paisible district chinois de Qinyuan dînent parfois à la gargote de brochettes de Mme Zhang, qui se dit triste et désemparée après le coup de grisou dévastateur qui a tué au moins 82 de ces ouvriers.