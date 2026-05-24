Les températures chutent, 0 degré relevé pendant la nuit à la Plaine des Chicots

L'hiver austral commence doucement à arriver à La Réunion. Les températures ont fortement chuté dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 mai 2026, notamment dans les hauts de l'île. Météo France a notamment relevé 0 degré à la Plaine des Chicots et 4 degré à la Plaine des Cafres. Des gelées ont aussi été aperçues au petit matin. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Météo France l'avait prévu : les températures sont passées sous les normales de saison ce week-end.

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En cours de semaine prochaine, selon les prévisions de Météo France, l'alizé devrait faiblir et les températures repartiront à la hausse à La Réunion.

Le temps frais de ce week-end sera donc temporaire "et banal pour la saison", indique Météo France Réunion.

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