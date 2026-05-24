Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 29 mai 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Mardi 26 mai 2026

MAIRIE – SAINT GILLES LES HAUTS.................................................................................. 08H00 à 13H00

LA SAGA DU RHUM MAISON ISAUTIER – SAINT PIERRE ................................................... 08H00 à 13H30

Mercredi 27 mai 2026



MAIRIE – LA POSSESSION SALLE DU CONSEIL................... ............................................ 08H00 à 13H00PARC DU 20 DECEMBRE– SAINT LEU ................... ........................................................... 08H00 à 13H30

Jeudi 28 mai 2026

MEDIATHEQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN – SAINT BENOÎT................... ...................... 08H00 à 13H00

GIFI – LE PORT...................................................................................................................... 12H00 à 17H00

Vendredi 29 mai 2026



- Infos pratiques -

GIFI – SAINT ANDRE ............................................................................................................ 12H00 à 17H00CENTRE SOCIAL RIVIERE DES PLUIES – SAINTE MARIE................... ............................ 08H00 à 12H00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)