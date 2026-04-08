À retenir ce soir : grands dauphins, cessez-le-feu, cliniques en grève, bus en feu, et nouvel épisode éruptif

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 8 avril 2026 : - Une cinquantaine de grands dauphins observés au large de la coulée de lave - Cessez-le-feu en Iran : les carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes très rapidement" - Cliniques privées à La Réunion : appel à la grève pour dénoncer des inégalités de traitements avec le public - Saint-Paul : un bus en feu, les flammes se propagent à un immeuble, sept appartements impactés - Piton de la Fournaise : c'est reparti pour un 3ème épisode éruptif

Scène insolite ce week-end de Pâques, au large du Piton de la Fournaise. Environ 50 grands dauphins ont été aperçus à proximité de la zone où la lave a récemment rencontré l’océan.

Les prix des carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes" le litre "très rapidement", estime mercredi auprès de l’AFP le président de l’Union française des industries pétrolières (Ufip) Olivier Gantois, après que les États-Unis et l’Iran se sont accordés pour un cessez-le-feu de deux semaines.

L’intersyndicale CFTC Santé Sociaux Réunion - CGTR Santé et Action Sociale - UR 974 - FO Santé privé, annonce le dépôt d’un préavis de grève illimitée couvrant l’ensemble des salariés des établissements de santé privés de La Réunion pour le 20 avril 2026. Malgré les échanges avec l’Agence Régionale de Santé, aucune solution concrète n’a été apportée à ce jour aux revendications portées par les représentants des salariés concernant l'amélioration des salaires et des conditions de travail.

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 8 avril 2026 dans un bus du réseau Kar'ouest à Sans Souci sur la commune de Saint-Paul. Selon nos informations, le conducteur est indemne. Il n'y avait pas de passagers à bord. Les flammes se sont propagées à un immeuble d'habitations. Toujours d'après nos informations, cinq appartements ont été impactés. Les habitants ont été évacués. Six personnes ont été incommodées par les fumées. Elles ont été transportées vers le CHOR. Aucun blessé n'est à signaler, confirme la gendarmerie.

Après plusieurs jours d'arrêt, le Piton de la Fournaise est reparti pour un tour. Ce mercredi 8 avril 2026 marque la reprise d'un 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026. Un survol réalisé par la Section aérienne de la gendarmerie en début d’après-midi a permis de confirmer l’arrivée du magma en surface. "Les observations montrent la présence d’un petit lac de lave à l’intérieur du cône éruptif formé lors de l’éruption du 13 février 2026, sur le flanc est-sud-est du Piton de la Fournaise", précise l'Observatoire volcanologique.