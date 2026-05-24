À la une de ce lundi : volcan, à la mémoire des esclaves, lundi de Pentecôte, rodéos urbains, motard décédé et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 25 mai 2026 : - Volcan : vers un nouveau cycle éruptif au Piton de la Fournaise - Abolition de l'esclavage : un mémorial national pour les victimes inauguré au premier semestre 2027 - Lundi de Pentecôte : jour férié ou jour de solidarité, là est la question - Rodéos urbains : entre passion et répression, la "bike life" revendique sa place - Cilaos : le motard impliqué dans l'accident est décédé - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi en demi teinte (Photo www.imazpress.com)

Fin 2024, le calme plat au Piton de la Fournaise marquait la fin d'un cycle éruptif au Volcan (2014-2023). Cette année, si ce calme fut rompu avec deux éruptions depuis janvier 2026, seule l'analyse des prélèvements de lave réalisés par les volcanologues de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) pourra confirmer la reprise d'un nouveau cycle éruptif.

Ce mercredi 20 mai 2026, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a réuni au ministère le comité de pilotage du mémorial national en hommage aux victimes de l’esclavage. Ce projet, volonté du Président de la République, entre désormais dans sa phase de réalisation. Un lieu de mémoire sera inauguré au premier semestre 2027 dans les jardins du Trocadéro à Paris.

Chaque année, le lundi de Pentecôte soulève les mêmes questions : est-ce un jour férié ? Faut-il travailler ? Et pourquoi parle-t-on de "journée de solidarité" ? Derrière cette date se cachent à la fois une fête religieuse et un dispositif créé pour financer l'accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap.

Un accident impliquant une moto et un véhicule est survenu sur la RN5 route de Cilaos ce dimanche 24 mai 2026, dans le secteur du tunnel de Gueule de Rouge. Le conducteur de la moto a chuté en contrebas après une sortie de route. Malgré l'intervention des secours, il est décédé des suites de ses blessures. Il s'agit de la 15ème personne à décéder sur les routes de l'île depuis le début de l'année

Faire du rodéo urbain, "ce n'est pas de la délinquance, c'est une passion". Pour Hakim, comme pour de nombreux jeunes en France, ces rassemblements de motos et scooters relèvent avant tout d'une passion revendiquée pour les deux-roues.

Pour ce lundi 25 mai 2026, Matante Rosina voit une journée en demi-teinte avec un ciel qui hésite entre soleil et nuages. Quelques averses légères restent possibles par endroits dans l'est.