À retenir ce soir : logement social, Maël Turpin, chute de 5 mètres à Saint-Joseph, coup de feu à Saint-Paul et "privilège zorèy"

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 11 juin 2026 : - Logement social : les bailleurs sociaux de La Réunion craignent de ne plus pouvoir loger la population - Rugby : à 19 ans, le Réunionnais Maël Turpin attire l’attention sur le marché des transferts - Saint-Joseph : un jeune de 18 ans grièvement blessé après une chute de 5 mètres - Coup de feu à Saint-Paul : un homme blessé sa belle-mère et se tire dans le pied - Ils dénoncent l'existence d'un "privilège zorèy", les signataires de la tribune se préparent à aller à la rencontre des élus réunionnais

Face aux menaces inédites qui pèsent sur la Ligne Budgétaire Unique (LBU), principal levier de financement du logement social en Outre-mer, les acteurs de la filière logement tirent la sonnette d'alarme. À La Réunion, cette aide devrait passer de 80 à 27 millions d'euros. Réunis ce mercredi 10 juin 2026 au MOCA à Saint-Denis, élus, représentants de l’État, collectivités, partenaires financiers, bailleurs sociaux et acteurs associatifs craignent les conséquences directes sur la production de logements. Dans l'île, plus de 50.000 ménages sont en attente d’un logement social.

Maël Turpin. Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, mais il est à retenir. Formé à l’Étang-Salé Rugby Club, le Réunionnais de 19 ans fait parler de lui et attire aujourd’hui l’attention sur le marché des transferts. Nouvelle pépite du rugby français, le jeune joueur est en passe d'intégrer le club de Pau. Il avait participé cette saison au grand chelem des Bleuets au Tournoi des Six Nations U20.

Ce jeudi 11 juin 2026, un jeune de 18 ans a été grièvement blessé après avoir chuté d'une passerelle haute de 5 mètres sur la commune de Saint-Joseph. Les secours sont rapidement intervenus pour le prendre en charge. Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a été mobilisé sur place. La victime a été transportée à l'hôpital.

Dans la soirée de ce mercredi 10 juin 2026, un homme a tiré un coup de feu sur la porte d'une habitation chemin Tarcyle dans le quartier de Bois-de-Nèfles à Saint-Paul. Une femme âgée d'une cinquantaine d'années - la belle-mère du mis en cause - a été blessée par des éclats de tir. Le tireur s'est également blessé au pied après un tir. Il a été évacué vers le Centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) pour être opéré. À sa sortie de l'hôpital, il sera placé en garde à vue.

Ce jeudi 11 juin 2026, les signataires de la tribune "Nommer le privilège zorèy pour construire l’égalité à La Réunion" se sont réunis à Saint-Denis. Ils l’affirment, "le débat soulevé par cette tribune montre un élan populaire" sur lequel ils souhaitent s’appuyer afin de rencontrer et de mobiliser les élus réunionnais. Autre objectifs de cette rencontre, faire le point sur les actions qui seront menées dans le futur et clarifier la position des signataires. Selon eux, les accuser de racisme, c’est ignorer le fond de la problématique.