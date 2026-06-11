Laurent Virapoullé distribue des viennoiseries à la Cirest, Joé Bédier porte plainte à la gendarmerie

Dans un communiqué, Joé Bédier rappelle que "nul n'est au-dessus des institutions, des règles de la République et du respect dû aux agents publics". Il dénonce une "intrusion politique au sein d’un équipement communautaire", de la part de Laurent Virapoullé et saisit la gendarmerie. (Photo www.imazpress.com)

En ma qualité de Président de la Cirest, je condamne avec la plus grande fermeté les faits survenus ce matin au sein d'un équipement communautaire où une opération de distribution de petits-déjeuners a été organisée sans autorisation préalable de la collectivité.

Cette initiative, menée par Laurent Virapoullé, en présence de David Rabot, conseiller municipal d'opposition à la Ville de Saint-André, constitue une nouvelle démonstration d'un comportement qui interroge profondément sur le respect dû aux institutions de la République, aux agents publics et aux règles qui garantissent le bon fonctionnement du service public.

La Cirest est une institution publique au service des habitants de l'Est. Ses bâtiments, ses équipements et ses agents ne peuvent être utilisés comme supports d'opérations de communication politique ou de mise en scène personnelle.

Je constate depuis plusieurs mois une multiplication des attaques, des insinuations, des allégations et des provocations à l'encontre des collectivités et de leurs représentants. Cette stratégie permanente de contestation semble traduire une difficulté persistante à accepter les choix démocratiques exprimés par les élus du territoire et les responsabilités qui en découlent.

La démocratie ne se limite pas à la liberté de critique. Elle repose également sur le respect des institutions, du suffrage universel et des règles communes. Nul ne peut prétendre défendre la démocratie tout en s'affranchissant des règles qui s'imposent à tous.

Les faits sont d'autant plus préoccupants que Laurent Virapoullé était accompagné de David Rabot ainsi que d'un individu dont l'identité n'a pas été communiquée aux agents présents sur place. Selon les éléments rapportés, cette personne menaçante n'aurait pas souhaité décliner son identité auprès de la Police Municipale de Saint-Benoît.

Les agents de la Cirest accomplissent chaque jour un travail remarquable au service de la population. Ils doivent pouvoir exercer leurs missions dans un climat de sérénité, sans pression, sans instrumentalisation et sans intrusion à caractère politique.

Cette initiative intervient par ailleurs à la veille d'une rencontre institutionnelle officielle réunissant l'ensemble des agents de la Cirest autour du Président et de la nouvelle gouvernance communautaire. Cette rencontre a précisément pour objectif de favoriser un dialogue direct, transparent et respectueux avec les agents de la collectivité.

Face à la gravité des faits constatés, un dépôt de plainte a été effectué auprès des services de gendarmerie afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette intervention non autorisée au sein d'un équipement communautaire. Je tiens à être parfaitement clair : personne n'est au-dessus des lois, personne n'est audessus des règlements et personne n'est au-dessus des institutions.

Les habitants de l'Est attendent de leurs responsables publics qu'ils travaillent au développement du territoire et à l'amélioration du service rendu à la population. Ils n'attendent ni agitation permanente, ni provocations répétées, ni remise en cause constante du fonctionnement de nos institutions.

En tant que Président de la Cirest, je continuerai à défendre avec détermination le respect des institutions communautaires, la protection des agents publics et la neutralité du service public.

Joé Bédier, président de la Cirest et maire de Saint-André