Les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord ouest en vigilance jaune vagues submersions

Ce lundi 27 juillet 2026, les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest sont placées en vigilance jaune vagues submersions. La vigilance s'étend de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table et devrait durer jusqu'à, au moins, 16H. Selon les prévisions de Météo France, "La mer est forte dans l'Ouest et le Sud avec une houle australe de Sud-Ouest voisine de 3 mètres. Elle s'amortit lentement à partir de la fin de journée" (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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