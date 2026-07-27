Six médinas séculaires des Comores inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco

Six médinas séculaires des Comores, témoignages de l'architecture swahilie et des anciens sultanats de l'archipel de l'océan Indien, ont été inscrites samedi au patrimoine mondial de l'Unesco, une reconnaissance qui devrait favoriser leur préservation. (Photos SHAINESS DAOUD/AFP)

Ces cités-Etats ont été construites pour certaines dès le XIIe siècle le long des routes commerciales de l'océan Indien. Les médinas comprennent des murailles de défense, des palais, des mosquées et des places publiques, intégrées à un réseau de ruelles étroites.

"Ce classement n'est pas une ligne d'arrivée mais un point de départ", a réagi Saïd Mohamed Ali Saïd, le ministre comorien de la Culture, qui fait partie d'une importante délégation gouvernementale ayant fait le déplacement à Busan, en Corée du Sud, où sont réunis les Etats membres de l'organisation onusienne.

Ces médinas "ne sont pas de simples sites historiques pour nous. Ce sont des villes vivantes, où l'on continue de prier, de commercer et de célébrer les grands moments de la vie exactement comme le faisaient nos aïeux", a-t-il ajouté, évoquant une "immense fierté".

Ces six médinas, dont quatre se trouvent sur l'île de Grande Comore et deux sur celle d'Anjouan, sont les premiers sites des Comores à rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, qui compte plus de 1.200 biens culturels et naturels présentant "un intérêt exceptionnel (...) en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière".

"Ce patrimoine est fragile, et par endroits en réel danger. Le classement change la donne : il nous oblige, mais il nous ouvre aussi des portes", a encore déclaré le ministre de la Culture.

L'archipel des Comores, situé à environ 300 km des côtes de l'Afrique et peuplé à présent d'environ 870.000 habitants, a été pendant des siècles à la croisée de routes commerciales maritimes entre l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient, Madagascar et l'Inde.

Ces sites mettent "en valeur des formes urbaines insulaires et des expressions architecturales issues des échanges culturels liés aux migrations et aux réseaux commerciaux de l'océan Indien", souligne le comité du patrimoine mondial de l'Unesco.

"Nous avons été la mondialisation avant l'heure", a déclaré à Busan le président comorien Azali Assoumani, évoquant un archipel qui "a longtemps été" un "carrefour actif, un lieu d'échanges, de savoirs et de gouvernance raffinée".

Dans la médina de la capitale Moroni trône l'emblématique "Mosquée de Vendredi", avec son célèbre minaret vert surplombant le port aux boutres. Tout autour, des venelles pavées et des maisons à étages parfois ornées de lourdes portes sculptées en relief.

"Les médinas comoriennes ont abrité des sultanats historiques. Malheureusement l'urbanisation non maîtrisée et la +modernisation+ les ont dénaturées", déplore Ania Mohamed Issa, directrice générale de l'Office national de valorisation du patrimoine.

Parmi les médinas inscrites au patrimoine mondial figurent celle d'Itsandra, petite cité maritime du 14e siècle et haut lieu de la civilisation swahilie, toute proche de Moroni.

La médina d'Iconi, plus au sud, bâtie à partir du XIIe siècle, abrite les ruines du palais des sultans de Bambao, une des régions de la Grande-Comore. Son état de conservation est précaire. S'y trouve la tombe du prince Saïd Ibrahim, fils du dernier sultan de la Grande-Comore, Saïd Ali.

Les Comores devront mettre en place "une stratégie nationale ambitieuse.

Nous aurons droit à beaucoup de retombées positives. Il y aura un développement du tourisme culturel, historique et architectural", espère Faniya Abbas, présidente de Médina Wiratha, (les médinas en héritage).

AFP