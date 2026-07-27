RN1A à Saint-Paul : le Cap Lahoussaye totalement fermé à la circulation

Sur la RN1A à Saint-Paul, le Cap Lahoussaye est totalement fermé à la circulation depuis 6h ce lundi 27 juillet 2026. Il restera fermé jusqu'au jeudi 30 juillet à 19h. Cette fermeture a été décidé pour permettre des travaux de réparation et de changement de grillages sur la falaise. Un déviation est mise en plac par la route des Tamarins (Photo richard Bouhet / www.imazpress.com)

A noter que laa voie réservée aux cyclistes et aux piétons reste ouverte. La plus grande prudence sst recommandée dans le secteur.

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