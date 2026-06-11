Saint-Joseph : un jeune de 18 ans grièvement blessé après une chute de 5 mètres

Ce jeudi 11 juin 2026, un jeune de 18 ans a été grièvement blessé après avoir chuté d'une passerelle haute de 5 mètres sur la commune de Saint-Joseph. Les secours sont rapidement intervenus pour le prendre en charge. Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a été mobilisé sur place. La victime a été transportée à l'hôpital (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)