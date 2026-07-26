À retenir ce soir : repas pour les pompiers, le restaurant "Chez Rico" fermé, Kabar défilé, incendies en Gironde et Tour Auto

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 26 juillet 2026 : - [Vidéo] Sainte-Hélène : en Gironde un couple de Réunionnais cuisine pour les pompiers - Saint-Leu : le restaurant "Chez Rico" fermé pour manquements aux règles essentielles et impératives d’hygiène - [Photos-Vidéo] Saint-Denis : le Maloya se réinvente sans jamais perdre son âme avec le Kabar Défilé - [Photos-Vidéos] Gironde : le feu "à 15 km" de la métropole bordelaise, évacuation de Bordeaux "pas envisagée" - Tour Auto 2026 : Rehane Gany grand vainqueur du 57ème Tour Auto

À Sainte-Hélène, en Gironde - actuellement en proie aux incendies - un couple de Réunionnais, Cédric et Jennifer, ont cuisiné gratuitement 400 repas grâce aux dons pour soutenir les sapeurs-pompiers. Un bel élan de solidarité pour ces soldats du feu qui luttent depuis plusieurs jours.

À la suite d’un contrôle réalisé par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion, la préfecture de La Réunion a décidé de la fermeture administrative du restaurant "Chez Rico". De graves manquements aux règles essentielles et impératives d’hygiène ont été constatés. Cela présente "un grave danger pour la santé publique en raison du risque d’intoxication et de contamination alimentaire", indique la préfecture.

Ce dimanche 26 juillet 2026, le Stade de l’Est a vibré au rythme du festival Kabar Défilé 2026. Un événement culturel qui a réuni plus de 300 maloyeurs, des artistes emblématiques, des chorales venues des quatre coins de l’île, des danseurs, des percussionnistes, des créateurs et des passionnés autour d’une même ambition : "faire rayonner le Maloya, notre patrimoine vivant et notre identité réunionnaise", affirme l'association Lankraz.

L’incendie qui a parcouru 42.000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest de la France, se trouve "à 15 kilomètres" de la métropole bordelaise, mais une évacuation de Bordeaux n’est "pas à l’ordre du jour", a réaffirmé dimanche son maire Thomas Cazenave.

Rehane Gany a dompté la route sur ce 57ème Tour Auto et finit grand vainqueur. Avec un temps cumulé d’1 heure 33 minutes et 14 secondes, il s’impose devant Damien Dorseuil qui n’a pas à rougir face à lui, avec une très belle performance affichée à son compteur d’1 heure 34 minutes et 31 secondes. Jonathan Laup aura maîtrisé sa troisième place à la perfection terminant avec un chrono d’1 heure 34 minutes et 52 secondes. Bangui Nazim n’aura pas réussi à conserver sa place dans le top 4 mais réussi à se hisser au top 10 à la septième place, laissant la place à Thierry Law-Tong à la quatrième.