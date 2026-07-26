Les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest en vigilance jaune vagues submersions cette nuit

Ce lundi 27 juillet 2026 à 4 heures, Météo France Réunion place les côtes sud et ouest en vigilance jaune vagues-submersion. La houle va déferler de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table pour atteindre 2 mètres 50 à 3 mètres 50 en journée (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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Le Cross de La Réunion rappelle que "la houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion".

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- L'appel au 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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