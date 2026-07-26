Tour Auto 2026 : la der des ders pour faire basculer le classement

(Actualisé) Rehane Gany a de nouveau triomphé en remportant la deuxième étape qui s'est disputée dans l'est de l'île, ce samedi 25 juillet 2026. Il se place devant Damien Dorseuil et Nazim Bangui. Jonathan Laup finit lui 4ème. Malgré des incidents qui ont perturbé le programme de la deuxième étape, le Tour Auto 2026 reprend la route, ce dimanche 26 juillet 2026 pour sa troisième et dernière étape. Pour le premier passage sur Notre dame de la paix, Réhane Gany verrouille sa première place, suivi de Damein Dorseuil et Jonathan Laup. Nazim Bangui descend à la septième place et Thierry Law-Long le remplace à la quatrième. Toutefois, Rehane Gany n'a pas réussi à s'imposer sur Monté Panon et se retrouve à la troisième place. Le classement général lui, ne bouge pas. (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Ce vendredi 24 juillet 2026, Rehane Gany a remporté la première étape avec un temps de 22 minutes et 29 secondes, devant Jonathan Laup et Nazim Bangue. Damien Dorseuil a fini lui 4ème, malgré sa première place lors de la spéciale des Trois Bancs.

Pour la deuxième étape, le schéma est à peu près le même. Rehane Gany domine le classement général avec un chrono cumulé de 58 minutes et 23 secondes, tandis que Damien Dorseuil récupère la seconde place. Nazim Bangui ne bouge pas de sa troisième place et Jonathan Laup rétrograde à la quatrième place.

Ce samedi, les trois spéciales ont été parcourues deux fois, avant de dormir dans le sud à Saint-Pierre sur le port, quai sud.

- Dernière ligne droite pour les poikés du rallye -

La troisième et dernière étape de ce dimanche 26 juillet, a débuté sur le port de Saint-Pierre avant d’attaquer la boucle composée par Notre dame de la paix. Sans surprise Réhane Gany culmine à la tête du classement général avec un chrono cumulé à 1 heure et 9 minutes.

Damien Dorseuil garde sa deuxième place et Jonathan Laup s'empare de la troisième place. Contre toute attente, Nazim Bangui rétrograde à la septième place tandis que Thierry Law-Long récupère la quatrième.

Au terme de la deuxième spéciale Monté Panon 1, le classement bascule. C'est Damien Dorseuil, qui s'est imposé avec 6 minutes et 36 secondes. Jonathan Laup fait son ascension à la deuxième place tandis que Réhane Gany se retrouve à la troisième place. Le classement général lui, ne bouge pas pour les quatre premiers. Réhane Gany conserve toujours sa place de patron de la route.

- Huit communes traversées et 590 kilomètres de course -

Organisé par l’association sportive automobile de La Réunion (ASAR), sous l'égide de la Ligue de sport automobile de La Réunion (LSAR), le Tour Auto parcourra huit communes cette année : Saint-Denis, Sainte-Rose, Saint-Benoît, La Plaine-des-Palmistes, Le Tampon, Saint-Pierre et Trois-Bassins.

Au total, c'est près de 148 kilomètres 800 de spéciales pour 590 kilomètres de liaison environ que vont parcourir les poikés de la course.

Au programme, 14 spéciales attendent les pilotes.

Le tour se clôturera sur la place de la liberté à Saint-Denis, à partir de 19 heures ce dimanche.

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- Pas de sécurité, pas de course -

À la suite du drame qui a coûté la vie à trois enfants lors du rallye de Saint-Joseph, la sécurité doit être une priorité. Sans sécurité, le préfet n'autorise pas la tenue course. Sans respect des règles de sécurité, l'organisation arrête la course.

Le président de Lsar, Mamisoa Rajoel, explique le renforcement de ces dispositifs avec la mise en place de chicanes à chaque passage près des ralentisseurs, des caméras embarquées aux alentours de tous les 10 véhicules environ, pour suivre en direct depuis la direction des courses.

"En cas de déplacement du public, la direction de courses déploie, bien entendu, le drapeau rouge qui arrête la course immédiatement", explique le président.

Les zones prévues sont les zones publiques qui sont délimitées par une rubalise verte. Si les gens ne se trouvent pas derrière les rubalises vertes, il n'y aura pas de lancement de la spéciale.

- Des restrictions de circulation à prévoir ce week-end -

Des restrictions de circulation seront à prévoir sur le réseau Départemental pour permettre le bon déroulement des spéciales.

À partir de ce jeudi soir 23 juillet, minuit, jusqu’au dimanche 26 juillet, minuit, le stationnement sera interdit sur les parkings adjacents à la manifestation (La Redoute, la Délivrance, l’ancienne gare routière, etc...). A noter que l’arrivée se fera au niveau de l’Avenue de la Victoire et que certaines voiries communales seront fermées.

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