Saint-Leu : le restaurant "Chez Rico" fermé pour manquements aux règles essentielles et impératives d’hygiène

À la suite d’un contrôle réalisé par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion, la préfecture de La Réunion a décidé de la fermeture administrative du restaurant "Chez Rico". De graves manquements aux règles essentielles et impératives d’hygiène ont été constatés. Cela présente "un grave danger pour la santé publique en raison du risque d’intoxication et de contamination alimentaire", indique la préfecture (Photos : La Préfecture de La Réunion)
"La mesure de fermeture administrative sera levée lorsque l’établissement sera de nouveau conforme aux exigences règlementaires", précise la Préfecture de La Réunion.
www.imazpress.com/[email protected]
Il était temps, malade après avoir mangé là bas. A quand les contrôle chez ceux qui vendent aux abords des routes? On ne sait pas les conditions chez eux.
"Savourez l'expérience culinaire chez Rico". Mdr. Et il y en a plein d'autres comme çà...
Cet endroit … une fois une femme a posté sur Facebook avoir trouvé un cafard dans sa barquette, le commerçant n’a rien voulu entendre. L’accueil est déplorable, à la tête du client . J’espère qu’ils apprendront de leurs erreurs, mais je ne pense pas