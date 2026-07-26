Saint-Leu : le restaurant "Chez Rico" fermé pour manquements aux règles essentielles et impératives d’hygiène

À la suite d’un contrôle réalisé par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion, la préfecture de La Réunion a décidé de la fermeture administrative du restaurant "Chez Rico". De graves manquements aux règles essentielles et impératives d’hygiène ont été constatés. Cela présente "un grave danger pour la santé publique en raison du risque d’intoxication et de contamination alimentaire", indique la préfecture (Photos : La Préfecture de La Réunion)

"La mesure de fermeture administrative sera levée lorsque l’établissement sera de nouveau conforme aux exigences règlementaires", précise la Préfecture de La Réunion.

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