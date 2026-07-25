[Photos-Vidéo] Sainte-Suzanne : Bassin Songe, la porte d'un paradis caché

Bassin Songe également surnommé l’Arche du Paradis, se situe sur les hauteurs de Sainte-Suzanne, dans l’Est de l’île. L’accès au bassin demande environ une vingtaine de minutes. Comme son nom l’indique, le lieu offre un cadre idyllique, niché dans un écrin de verdure. Un lieu encore méconnu et à l'abri des regards, qu’on vous dévoile à travers ces images que vous offre Imaz Press. (Photos et vidéos : Emmanuel Grondin)

Notre île regorge de trésors. Le Bassin Songe, aussi appelé l’Arche du Paradis, en fait partie.

Après 20 minutes de marche, depuis la route principale, à travers la verdure, les goyaviers et des passages boueux, il faut ensuite traverser à gué la rivière Sainte-Suzanne, puis remonter le lit de la rivière sur une centaine de mètres pour atteindre le bassin.

Des randonneurs ont installé des cordes pour rendre la montée et la descente moins périlleuses. Le lieu s’ouvre sur une étendue d’eau limpide et fraîche.

- Bassin Songe, un paradis niché dans l'est de l'île -

Dans un cadre idyllique, la roche forme une arche et dévoile une porte vers un monde féerique. Sous l’arche, une cascade jaillit d’une caverne naturelle.

La randonnée est hors sentier. Elle est accessible aux bons marcheurs et déconseillée aux enfants.

Elle doit être entreprise uniquement par temps sec et ensoleillé. Les crues subites sont fréquentes dans cette région, mieux vaut être prudent. Il est impératif de consulter la météo avant de s'y aventurer.

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