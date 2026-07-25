Tour Auto 2026 : Rehane Gany toujours en tête sur la première spéciale des Radiers

(Actualisé) Ce samedi 25 juillet 2026, le Tour Auto 2026 continue sa course sur les routes de La Réunion. Rehane Gany brille une nouvelle fois en remportant la spéciale des Radiers. Le pilote a remporté ce vendredi la première étape, devant Jonathan Laup et Nazim Bangue. Damien Dorseuil est lui 4ème, malgré sa première place lors de la spéciale des Trois Bancs (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Ce samedi, les trois spéciales sont parcourues deux fois, avant de dormir dans le sud à Saint-Pierre sur le port, quai sud.

La troisième et dernière étape du dimanche 26 juillet, débutera sur le port de Saint-Pierre à partir de 8h30 avant d’attaquer la boucle composée par Notre dame de la paix et montée Panon. Les coureurs reviendront sur une spéciale spectacle sur le circuit de la Jamaïque.

Le tour se clôturera sur la place de la liberté à Saint-Denis, à partir de 19 heures.

Rehane Gany a remporté la première étape, devant Jonathan Laup et Nazim Bangue. Damien Dorseuil est lui 4ème, malgré sa première place lors de la spéciale des Trois Bancs

- Huit communes traversées et 590 kilomètres de course -

Organisé par l’association sportive automobile de La Réunion (ASAR), sous l'égide de la Ligue de sport automobile de La Réunion (LSAR), le Tour Auto parcourra huit communes cette année : Saint-Denis, Sainte-Rose, Saint-Benoît, La Plaine-des-Palmistes, Le Tampon, Saint-Pierre et Trois-Bassins.

Au total, c'est près de 148 kilomètres 800 de spéciales pour 590 kilomètres de liaison environ que vont parcourir les poikés de la course.

Au programme, 14 spéciales attendent les pilotes.

Lire aussi - Le Tour Auto de la Réunion revient dans une nouvelle édition 2026

- Pas de sécurité, pas de course -

À la suite du drame qui a coûté la vie à trois enfants lors du rallye de Saint-Joseph, la sécurité doit être une priorité. Sans sécurité, le préfet n'autorise pas la tenue course. Sans respect des règles de sécurité, l'organisation arrête la course.

Le président de Lsar, Mamisoa Rajoel, explique le renforcement de ces dispositifs avec la mise en place de chicanes à chaque passage près des ralentisseurs, des caméras embarquées aux alentours de tous les 10 véhicules environ, pour suivre en direct depuis la direction des courses.

"En cas de déplacement du public, la direction de courses déploie, bien entendu, le drapeau rouge qui arrête la course immédiatement", explique le président.

Les zones prévues sont les zones publiques qui sont délimitées par une rubalise verte. Si les gens ne se trouvent pas derrière les rubalises vertes, il n'y aura pas de lancement de la spéciale.

- Des restrictions de circulation à prévoir ce week-end -

Des restrictions de circulation seront à prévoir sur le réseau Départemental pour permettre le bon déroulement des spéciales.

À partir de ce jeudi soir 23 juillet, minuit, jusqu’au dimanche 26 juillet, minuit, le stationnement sera interdit sur les parkings adjacents à la manifestation (La Redoute, la Délivrance, l’ancienne gare routière, etc...). A noter que l’arrivée se fera au niveau de l’Avenue de la Victoire et que certaines voiries communales seront fermées.

www.imazpress.com/[email protected]