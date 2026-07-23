Tour Auto 2026 : coup d'envoi ce vendredi de la 57ème édition

Ce vendredi 24 juillet 2026, est donné le coup d'envoi de la 57ème édition du Tour Auto de La Réunion. Durant trois jours, les pilotes et leurs co-pilotes vont faire ronfler les moteurs de leurs voitures sportives. Au programme, 590 kilomètres répartis sur huit communes. La course s'élancera à 13h du circuit de la Jamaïque à Saint-Denis (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Organisé par l’association sportive automobile de La Réunion (ASAR), sous l'égide de la Ligue de sport automobile de La Réunion (LSAR), le Tour Auto parcourra huit communes cette année : Saint-Denis, Sainte-Rose, Saint-Benoît, La Plaine-des-Palmistes, Le Tampon, Saint-Pierre et Trois-Bassins.

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- Huit communes traversées et 590 kilomètres de course -

Au total, c'est près de 148 kilomètres 800 de spéciales pour 590 kilomètres de liaison environ que vont parcourir les poikés de la course.

Au programme, 14 spéciales attendent les pilotes.

La première étape, le vendredi 24 juillet, commencera à partir de 13h, sur le circuit de la Jamaïque, avant d’aller sur la spéciale très attendue de 3 bancs sur 4 km.

Après la spéciale des 3 bancs, les pilotes feront deux fois la spéciale de Petite-France sur 14 km 650, sur la commune de Saint-Paul, avant de revenir à Saint-Denis où ils pourront dormir.

Le samedi 25 juillet, la course commencera sur le circuit de la Jamaïque, avant de poursuivre dans l’est de l’île avec les spéciales de radiers Cambourg et Arômes. Les trois spéciales sont parcourues deux fois, avant de dormir dans le sud à Saint-Pierre sur le port, quai sud.

La troisième et dernière étape du dimanche 26 juillet, débutera sur le port de Saint-Pierre à partir de 8h30 avant d’attaquer la boucle composée par Notre dame de la paix et montée Panon. Les coureurs reviendront sur une spéciale spectacle sur le circuit de la Jamaïque.

Le tour se clôturera sur la place de la liberté à Saint-Denis, à partir de 19 heures.

- Pas de sécurité, pas de course -

À la suite du drame qui a coûté la vie à trois enfants lors du rallye de Saint-Joseph, la sécurité doit être une priorité. Sans sécurité, le préfet n'autorise pas la tenue course. Sans respect des règles de sécurité, l'organisation arrête la course.

Le président de Lsar, Mamisoa Rajoel, explique le renforcement de ces dispositifs avec la mise en place de chicanes à chaque passage près des ralentisseurs, des caméras embarquées aux alentours de tous les 10 véhicules environ, pour suivre en direct depuis la direction des courses.

"En cas de déplacement du public, la direction de courses déploie, bien entendu, le drapeau rouge qui arrête la course immédiatement", explique le président.

Les zones prévues sont les zones publiques qui sont délimitées par une rubalise verte. Si les gens ne se trouvent pas derrière les rubalises vertes, il n'y aura pas de lancement de la spéciale.

Présente dès 10 heures ce vendredi pour assurer la sécurité, si les règles ne sont pas respectées, la police verbalisera avec une amende de 135 euros.

- Des restrictions de circulation à prévoir ce week-end -

Des restrictions de circulation seront à prévoir sur le réseau Départemental pour permettre le bon déroulement des spéciales.

À Saint Denis, lors de la spéciale des Trois Bancs, le vendredi 24 juillet de 12h30 à 17h30, le giratoire RN6/RD41 sera fermé à la circulation. De ce fait, la bretelle de sortie de la RN6 depuis le pont Vinh San en direction de La Montagne sera également fermée.

L’accès au village de la Montagne se fera uniquement par la RN1 La Possession et par la RD41 – Ravine à Malheur pendant les horaires de fermeture.

À partir de ce jeudi soir 23 juillet, minuit, jusqu’au dimanche 26 juillet, minuit, le stationnement sera interdit sur les parkings adjacents à la manifestation (La Redoute, la Délivrance, l’ancienne gare routière, etc...). A noter que l’arrivée se fera au niveau de l’Avenue de la Victoire et que certaines voiries communales seront fermées.

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