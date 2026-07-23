Pas-de-Calais : un homme s'immole par le feu, sa compagne et leur nourrisson gravement blessés

"L’homme est décédé sur place" et une enquête a été ouverte pour "tentative d’homicide par conjoint" et "tentative d’homicide sur mineur de 15 ans", et confiée au service local de police judiciaire de Lens.

Un homme de 37 ans s'est immolé par le feu mercredi en fin de journée à Lens (Pas-de-Calais) après avoir jeté du liquide inflammable sur sa compagne de 38 ans et leur nouveau-né, a appris l’AFP auprès du parquet de Béthune.

"Des tout premiers éléments de l'enquête, il ressort qu'un homme s'est immolé et aurait jeté du liquide inflammable sur sa compagne et le nouveau-né qu'elle tenait dans les bras", a indiqué le parquet. "Les services de secours et de police sont intervenus aussitôt" et "la mère et le jeune enfant ont été immédiatement pris en charge. Leur pronostic vital est engagé", a ajouté cette source.

- Décédé sur place -

"L'homme est décédé sur place» et une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide par conjoint" et "tentative d'homicide sur mineur de 15 ans", et confiée au service local de police judiciaire de Lens. 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, soit une augmentation de 11%, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).