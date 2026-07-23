Saint-Louis : après leur action dans les arbres, les arboristes veulent travailler avec la Ville

Après avoir passé deux nuits, les 20 et 21 juillet 2026, perchés dans les arbres menacés d'abattage aux Trois-Ravines, à Saint-Louis, les arboristes-grimpeurs ont mis fin à leur action. Une rencontre avec la mairie, le Département et la maîtrise d'œuvre a permis d'engager plusieurs pistes de travail autour de la préservation du patrimoine arboré (Photo DR)

L'action coup de poing menée en début de semaine par une vingtaine d'arboristes-grimpeurs à Saint-Louis aura finalement débouché sur un dialogue avec les collectivités. Après avoir accepté de descendre des arbres, à la demande de la maire Juliana M'Doihoma, les représentants du mouvement ont été reçus en mairie en présence d'élus de la Ville, des services du Département et de la maîtrise d'œuvre du chantier.

À l'issue de cette réunion, Jérôme Rivière, arboriste à l'origine de la mobilisation, se dit satisfait d'avoir pu ouvrir les échanges. "J'ai lancé mon action sur l'affect, c'est vrai, mais je suis content qu'elle ait permis une discussion", il explique.

Selon lui, la municipalité a expliqué que les études réalisées ne permettaient pas de chnager le tracé et de conserver les arbres aux abords du chantier. L'arboriste regrette toutefois que "trois ou quatre arbres auraient dû être préservés", notamment le dernier arbre encore debout, qu'il estime suffisamment éloigné des travaux. "Le bon sens voudrait qu'on l'épargne", estime-t-il.

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Au-delà du chantier des Trois-Ravines, la rencontre a permis d'engager le dialogue. La Ville a prévu notamment d'échanger avec les arboristes-élagueurs-grimpeurs sur la manière d'abattre l'arbre afin de permettre une valorisation la plus optimale. Le tronc d'un des arbres abbatus sera par exemple utilisé pour réaliser une sculpture. Une issue que regrette l'arboriste : "j'aurais quand même préféré qu'il ne soit pas coupé."

Les professionnels aimeraient que les dicussions aboutissent à d'autres engagement de la ville de Saint-Louis, comme l'élaboration d'une charte de qualité sur les bonnes pratiques d'élagage au sein de la collectivité. "Un travail de cartographie et de classement des arbres remarquables pourrait également être engagé, ainsi que des journées de sensibilisation destinées au grand public et aux plus jeunes", assure Jérôme Rivière.

Pour autant, l'arboriste retient avant tout les avancées obtenues après la réunion en mairie. "Ce qui a été intéressant, c'est que la commune est ouverte. Elle veut améliorer son territoire et à mettre en place tout un protocole pour préserver les arbres."

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Cette mobilisation a également renforcé la volonté des professionnels de se structurer. Les arboristes souhaitent désormais créer une association afin de sensibiliser la population, notamment les plus jeunes, à la place de l'arbre dans les espaces urbains. "L'arbre, c'est tout un cycle de vie naturel dans lequel on est inclus. Ça abrite la faune, ça nous sert à respirer et à réguler la température. À force de les mettre à mal, on sera nous aussi impactés par leur disparition", rappelle Jérôme Rivière.

Pour lui, l'objectif est atteint : "L'action a permis de relancer le débat et de remettre l'arbre au cœur du milieu urbain." Il conclut en saluant le soutien reçu de la profession : "Cette action, je l'ai menée seul, en mon nom, je n'ai forcé personne à m'accompagner. Mais j'ai vu un élan de solidarité des collègues, ça m'a touché. Je suis content de cette action, j'ai fait au mieux."

Contactée par Imaz Press, la maire de Saint-Louis, déplore toutefois la récupération des événements : "Certaines personnes, qui ne sont pas de la commune, ont trouvé le moyen de venir manifester alors qu'ils ne connaissnt pas le projet".

Ce projet majeur pour la commune permettra, à terme, de sécuriser le secteur, particulièrement exposé lors des épisodes de fortes pluies. "Les trois radiers submersibles du Gol, des Goyaves et de Maison Rouge laisseront place à trois véritables ponts", précise la ville de Saint-Louis. Le projet prévoit également la création d'une voie verte et de pistes cyclables pour améliorer les déplacements et le cadre de vie des habitants.

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