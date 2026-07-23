Le nord de l’Algérie ravagé par des incendies qui ont fait six morts en moins de deux semaines

Près d’Annaba, de nouveaux incendies qui ont débuté mardi soir ont endommagé environ 150 habitations et entraîné l’évacuation d’une centaine de personnes.

Près de 1 550 incendies ont été recensés ces 12 derniers jours dans le pays. De nouveaux feux ont entraîné l’évacuation d’une centaine de personnes et ont endommagé près de 150 habitations dans la préfecture d’Annaba, dans le nord-est de l’Algérie, a indiqué mercredi le ministre de l’Intérieur Saïd Sayoud.

Le ministère avait fait état mardi soir de six morts depuis le début de la vague d’incendies, il y a une dizaine de jours, qui affecte plusieurs régions du nord de l’Algérie.

- De vastes incendies ces dernières années dans le pays -

Les feux ont débuté mardi à Seraïdi, une commune montagneuse entourée de massifs forestiers dans la wilaya (préfecture) d’Annaba, où ils continuaient à mobiliser les services de la protection civile mercredi matin, avec l’appui de moyens terrestres et aériens, a indiqué le ministre à des médias locaux.

Lors d’une visite à Seraïdi, le ministre a fait état de l’évacuation de plus de 100 personnes hospitalisées, notamment à cause de brûlures, dans un autre hôpital, et d’environ 150 habitations ayant subi des dégâts à la suite de l’avancée des flammes.

Les autorités ont également évacué des habitants résidant dans les zones menacées par les feux.

Ces dernières années, de vastes incendies ont causé la mort de dizaines de personnes, détruits des milliers d’hectares de forêts et de terres agricoles ainsi que de nombreuses habitations.

AFP