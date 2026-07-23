Tour Auto Rallye de la Réunion : des restrictions de circulation à prévoir ce week-end

Le "57ème Tour Auto Rallye de la Réunion" organisé par I'ASA Réunion se déroulera sur les communes de Saint Denis, Saint Benoît, Trois Bassins et Saint Pierre ce week-end du 24 au 27 juillet 2026. Des restrictions de circulation seront à prévoir sur le réseau Départemental pour permettre le bon déroulement des spéciales. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

A Saint Denis, lors de la spéciale des Trois Bancs, le vendredi 24 juillet de 12h30 à 17h30, le giratoire RN6/RD41 sera fermé à la circulation. De ce fait, la bretelle de sortie de la RN6 depuis le pont Vinh San en direction de La Montagne sera également fermée.

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L’accès au village de la Montagne se fera uniquement par la RN1 La Possession et par la RD41 – Ravine à Malheur pendant les horaires de fermeture.

A partir de ce jeudi soir 23 juillet, minuit, jusqu’au dimanche 26 juillet, minuit, le stationnement sera interdit sur les parkings adjacents à la manifestation (La Redoute, la Délivrance, l’ancienne gare routière, etc...). A noter que l’arrivée se fera au niveau de l’Avenue de la Victoire et que certaines voiries communales seront fermées.

"Nous demandons aux usagers de bien respecter la signalisation mise en place", précise le CRGT.