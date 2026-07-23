Cérémonies religieuses interdites à Sainte-Rose : face à la polémique, la famille Ah-Yong Ablezot se met en retrait

Depuis plusieurs jours, la polémique continue suite au fait que la ville de Sainte-Rose ait décidé le mercredi 15 juillet 2026, de prendre deux arrêtés municipaux interdisant l'organisation de cérémonies religieuses dans des habitations privées. Face à la situation, la famille Ah-Yong Ablezot a annoncé son retrait de toute démarche publique. Dans un communiqué, elle explique avoir pris cette décision à l’issue d’un échange avec Alain Mardaye et Alexis Poïnin Coulin, représentants du Collectif des Hindous de La Réunion.

"Ils nous ont écouté et ont entendu notre désarroi par rapport à ce que nous vivons depuis le 6 juillet 2026", date à laquelle la famille a été informée des arrêtés pris par le maire de Sainte-Rose.

"Ils nous ont aussi rappelé nos obligations et sensibilisés à la pratique de l'hindouisme dans le cadre de la République Française", indique la famille.

- La famille Ah-Yong Ablezot se met en retrait -

Suite à cette entrevue "et eu égard à la situation de plus en plus tendue à Sainte-Rose qui se généralise dans différentes sphères de la société réunionnaise, nous souhaitons nous retirer de toute démarche publique".

"Nous ne voulons pas cautionner un embrasement qui pourrait devenir incontrôlable. Notre famille aspire à retrouver la sérénité pour réparer les blessures laissées par certaines décisions et paroles. Notre seule motivation est la foi, que nos enfants puissent continuer à s'élever dans la tradition de nos parents et à être respectueux de la vie en communauté", disent-ils.

Elle ajoute : "le dialogue est impossible dans un climat conflictuel, lorsqu'il sera apaisé, nous nous rendrons disponibles pour échanger avec ceux qui le souhaitent pour que l'on arrive à mieux se connaître".

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- Des arrêtés municipaux pris contre des cérémonies religieuses -

Le premier arrêté municipal pris par la municipalité de Sainte-Rose, "concerne l'interdiction de l'organisation d'une cérémonie religieuse pendant quatre jours au "lotissement Adrien Payet" à Piton Sainte-Rose", indique le maire, Michel Vergoz.

"Sur ce lotissement c'est la troisième année consécutive que se répètent des troubles multiples occasionnés lors des cérémonies religieuses", expliquait-il.

Le deuxième arrêté municipal concerne l'interdiction de cérémonies religieuses au lotissement "Les Poivriers".

Michel Vergoz précise : "ces deux interdictions répondent à une exigence claire et fondamentale, à savoir protéger les riverains des troubles, désordres et nuisances multiples", souhaitant "faire cesser ces manifestations insupportables et demander justice ainsi que réparation pour les désagréments causés".

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