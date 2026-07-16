Sainte-Rose : la municipalité interdit l'organisation de cérémonies religieuses dans des habitations privées

La ville de Sainte-Rose a décidé ce mercredi 15 juillet 2026, de prendre deux arrêtés municipaux interdisant l'organisation de cérémonies religieuses dans des habitations privées. Selon la municipalité, cela a été fait "dans le but de protéger les riverains contre les troubles, désordres et nuisances multiples et divers répétés". Une décision qui inquiète les associations (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Halte aux désordres", écrit la municipalité.

- Des arrêtés municipaux pris contre des cérémonies religieuses -

Le premier arrêté municipal "concerne l'interdiction de l'organisation d'une cérémonie religieuse pendant quatre jours les 16, 17, 18 et 19 juillet au "lotissement Adrien Payet" à Piton Sainte-Rose", indique la maire, Michel Vergoz.

"J'ai invité les riverains à échanger avec moi en mairie et je leur ai expliqué le positionnement de la ville à partir de maintenant sur ce type d'événement", dit-il. "Sur ce lotissement c'est la troisième année consécutive que se répètent des troubles multiples occasionnés lors des cérémonies religieuses."

Le deuxième arrêté municipal pris concerne l'interdiction de cérémonies religieuses au lotissement "Les Poivriers" au Petit Brûlé le samedi 18 juillet.

Michel Vergoz précise : "ces deux interdictions répondent à une exigence claire et fondamentale, à savoir protéger les riverains des troubles, désordres et nuisances multiples", souhaitant "faire cesser ces manifestations insupportables et demander justice ainsi que réparation pour les désagréments causés".

- Les associations religieuses dans l'incompréhension -

Le président de l'association Tamij Sangam, Selvam Chanemougame se dit "très surpris et très inquiets des arrêtés municipaux pris par la municipalité de Sainte-Rose interdisant des cérémonies religieuses hindoues".

"C'est intolérable dans une île comme la nôtre", dit-il.

Il ajoute : "Quels que soient les conflits de voisinage, dans un souci d'apaisement, il convient de les résoudre par médiation réitérée et d'éviter les décisions arbitraires".

Le président de l'association se dit "disponible pour toute concertation et pour préserver l'harmonie au sein de notre société".

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