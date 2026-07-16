Miss Supranational 2026 : Eve Gilles sacrée Miss Supra Influencer Europe, fonce vers la victoire finale

La Réunionnaise Eve Gilles, Miss France 2024, remporte le titre de Miss Supra Influencer Europe et s'offre une place dans le Top 20 mondial de Miss Supranational 2026. Ce succès confirme son statut de favorite auprès du public et des réseaux sociaux.

L'annonce a été officialisée via le compte Instagram officiel de Miss Supranational avec un message clair : "The votes are in. France, @evegillesoff, is your INSTAGRAM Miss Supra Influencer winner for EUROPE".

Cette distinction permet à Eve Gilles de verrouiller sa place dans le Top 20 de l'opportunité d'influenceur, un point clé du concours qui évalue la capacité des candidates à fédérer et à communiquer sur les réseaux sociaux.

La suite de son parcours s'annonce désormais sous les meilleurs auspices. La finale a lieu le 31 juillet à Nowy Sącz en Pologne.

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