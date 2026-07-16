Karaté : les Réunionnais brillent lors de la Coupe internationale de Tananarive

Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026, la Coupe Internationale de Tananarive réunissait les athlètes de la zone Océan Indien. La séléction Réunion a brillé lors de ce rendez-vous, organisé par la Fédération de Karaté-Do de Madagascar (FKM) - WKF. Une compétition avant la prochaine participation de la Ligue de La Réunion de Karaté, au Championnat d’Afrique de la zone Est. (Photos DR Ligue réunionnaise de Karaté / Sergianne Lagrange VP Ligue)

La Coupe internationale de Tananarive a débuté par les katas, le vendredi. Les 6 représentants de la sélection Réunion ont brillé lors des phases éliminatoires, le matin, et se sont retrouvés en finale, l'après-midi. Grâce à leurs prestations de haut niveau, ils ont obtenu des résultats remarquables. Maylie Malet (U 12), Joachim Amo (U 14), Gabrielle Hoareau (U 18 et U21) ont décroché la médaille d'or. Tandis que Alyah Borahima (U 10), Devendranie Fetisoi (U 16) et Damien Barege (U21) terminent sur la deuxième marche du podium dans leur catégorie.

- Pluie de médailles pour la séléction de La Réunion -

Le samedi, lors de la deuxième journée de compétition, place aux phases éliminatoires des combats individuels. "Nos représentants ont connu une belle réussite et ont validé leur ticket pour les finales de leur catégorie respective", se réjouit la ligue réunionnaise de Karaté. Des 15 représentants de la sélection Réunion, 10 se sont qualifiés pour les finales du lendemain. En U12, l'affiche était 100% réunionnaise avec un combat entre Maylie Malet et Sana Budel.

La Coupe se terminait, le dimanche, avec les finales des combats individuels et la compétition en équipes. Sur les 10 finalistes réunionnais, 4 ont remporté l'or et 6 ont décroché l'argent. Retrouvez les résultats des finales des combats individuels, ci-dessous :

• U 12 -30 kg : Eva Lebois = 12-2 1ère Or

• U 12 +35 kg : Sana Budel = 2è Argent

• U 12 +35 kg : Maylie Malet = 1ère Or

• U 12 +35 kg : Devaraja Duchemann = 2è Argent

• U 14 +52 kg : Magnevah Borahima = 5-3 1ère OR

• U 16 -57 kg : Asmal Mirlo Abdou MColo = 2è Argent

• U 16 +70 kg : Kenry Emidy = 2è Argent

• U 18 -53 kg : Malia Simitambe = 2è Argent

• U 18 +66 kg : Maera Malet = 10-2 1ère Or

• U 18 -55 kg : Indy Maurin = 2è Argent

• U 18 -55 kg : Carmel Mirlo Abdou MColo = 3è Bronze

• U 18 -68 kg : Théo Hoarau = 3e Bronze

Pour le dernier jour de compétition, la compétition par équipes mixtes réunissait deux équipes de Madagascar, une équipe de Mayotte et une équipe de La Réunion, composée de Théo Hoarau (Junior G), Indy Maurin (Junior G), Malia Simitambe (Junior F), Magnevah Borahima (Minime F), Maera Malet (Junior F), Asmal Mirlo MColo (Cadet G).

- L'argent pour les combats en équipes -

Après le tirage au sort, La Réunion rencontrait une première équipe de la Grande Île en demi-finale et se qualifiait pour la finale avec un score de 4 à 1. C'est au Palais des Sports, "dans une ambiance explosive et devant un public tout acquis à la cause de l’équipe malgache", que la sélection Réunion s'est finalement inclinée par 2 - 4. Notre équipe péi, composée de Malia Simitambe (Junior F), Magnevah Borahima (Minime F), Asmal Mirlo MColo (Cadet G), Carmel Mirlo MColo (Junior G), Maera Malet (Junior F) et Théo Hoarau (Junior G), terminait sur la deuxième place du podium.

Lors de cette compétition, la responsable arbitrage de la ligue, Sarah Damour, a eu l'occasion d'officier au cours des 3 jours."Une belle expérience pour nos jeunes", a souligné la Ligue de La Réunion de Karaté.

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