[Photos] Saint-Denis : La Réunion à l'heure japonaise avec la Tokio Cup 2026 et le Village Japon

Le samedi 11 juillet et le dimanche 12 juillet 2026, La Réunion a vécu un week-end placé sous le signe du karaté et de la culture japonaise à l'occasion de la quatrième édition de la Tokio Cup 2026. Durant deux jours, près de 270 combattants se sont affrontés. Pour la première fois, la compétition internationale s'est déroulée au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis, un événement inédit dans l'histoire du karaté réunionnais" notent les organisateurs. (Photo D.R.)

Cette quatrième édition a réuni des délégations venues de six pays : La Réunion, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, le Portugal, l'île Maurice et l'Angola. Parmi les délégations étrangères, le Portugal comptait une douzaine de compétiteurs tandis que l'île Maurice avait fait le déplacement avec près d'une quarantaine de combattants, confirmant ainsi le rayonnement grandissant de la compétition.

La Tokio Cup 2026 était organisée par l'association Réunion kyokushin honbu (Dojo Pierre Grondin de Sainte-Clotilde), en collaboration avec la Kyokushin World Federation (KWF) France Réunion et la Ligue Réunionnaise WUKF.

"La première journée, le 11 juillet, a débuté par une cérémonie d'ouverture particulièrement remarquée. Les jeunes compétiteurs, des catégories 4 à 11 ans, ont ensuite lancé les épreuves devant un public venu en nombre" indiquent les organisateurs.

"Le 12 juillet, les catégories 12 ans jusqu'aux vétérans ont pris le relais, offrant tout au long de la journée des combats engagés, techniques et spectaculaires, à la hauteur de cette compétition internationale" ajoutent-ils.

- Forte affluence pour le Village Japon -

Grande nouveauté de cette édition 2026, le Village Japon a rencontré un véritable succès. Installé aux abords de la compétition, il rassemblait plus d'une dizaine de stands mettant à l'honneur la culture japonaise à travers sa gastronomie, son artisanat, ses traditions et différents espaces d'animation.

Durant les deux journées, le Village Japon a attiré une affluence importante et a permis au public de prolonger l'expérience sportive par une véritable immersion culturelle.

"Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais pour une première édition du Village Japon, le bilan est extrêmement positif. Nous avons déjà identifié plusieurs pistes d'amélioration et nous ferons encore mieux lors de la prochaine édition" a commenté l'organisateur Sensei Sébastien Boulerand.

L'édition 2027 de la Tokio Cup est déjà en préparation "avec l'ambition de poursuivre le développement de cet événement devenu un rendez-vous incontournable du karaté et de la culture japonaise à La Réunion" indiquent les organisateurs.

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