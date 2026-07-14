[Vidéo] Mondial : demi-finale France-Espagne, un choc entre géants du football

Cap sur la finale du Mondial. Après son succès face au Maroc au tour précédent, l'équipe de France a rendez-vous en demi-finale avec l'Espagne ce mardi 14 juillet à 23h (heure Réunion), jour de fête nationale.

Depuis le début de cette Coupe du monde, difficile de ne pas s’extasier devant l’attaque des Bleus.

Victorieuse avec la manière face au Maroc en quart de finale (2-0), l'équipe de France se rapproche encore un peu plus d'une troisième étoile, après les titres décrochés en 1998 et 2018.

𝐋’𝐄𝐒𝐏𝐀𝐆𝐍𝐄 𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 🔥



Nos Bleus sont fixés et défieront La Roja 🇪🇸 pour une place en finale de la Coupe du monde 🏆



🔜 Rendez-vous le 14 juillet à 21h00 ! 🗓️ pic.twitter.com/1wn8o2gbx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

- "Un beau match" attendu par les Réunionnais -

Alie, rencontré la semaine passé et qui avait parié sur le Maroc est cette fois-ci pour la France. "Je me suis dit que nos frères africains du Maroc allaient gagner… mais ils ont été tétanisés par la France, ils n'ont pas joué… Je crois qu’ils ont un complexe, ils étaient complexés". Il ajoute : "C’est bien la France passe, elle va gagner contre l’Espagne. Je vois un 3-0 facile. La défense de l’Espagne est fragile. Nos attaquants vont flamber demain soir".

Pour Adèle et Maélie, aucune hésitation, "la France va gagner". Adèle est certaine que "le match sera beau", même si Maélie le sait, "ça va être dur car ce sont les deux meilleures équipes".

"Honnêtement je ne vois pas l’Espagne… ils ont un ou deux joueurs capable de nous faire mal, mais nous on a au moins quatre minimum sur le terrain sans parler du banc", se conforte Louis.

"2-1, 2-0, 3-2...", les pronostics vont bon train. "Ce sera très serré mais la France gagnera à la prolongation", se persuade Louis.

Kazel est même plus direct. Pour lui, les Espagnols "n'ont que de la bouche. ON sait tous c'est qui qui parle beaucoup", dit-il, faisant référence à Yamine Lamal. Il ajoute : "on va rien leur laisser".

Nos pronostiqueurs du jour voient même encore plus loin... la finale. "Revanche France-Argentine avec une victoire pour l'équipe de Messi", pour Louis. "Une finale France-Angleterre" pense Kazel "avec la France victorieuse de la Coup du monde".

- L'Espagne, un adversaire redouté -

Sur les vingt dernières années, l'Espagne est la sélection qui a le plus battu l'équipe de France (sept fois en 10 confrontations).

"Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous", a déclaré, vendredi au micro de la TVE, Lamine Yamal l'un des me,eurs de jeu de la Roja - nom officiel de la sélection espagnole.

"C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois, en demi-finales de l'Euro 2024. C'est évident que ce sont deux super équipes, deux sélections parmi les meilleures au monde, les deux meilleures à mes yeux. On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur", a-t-il ajouté.

Dès sa première conférence de presse américaine, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus avait déclaré : "S'il y a bien une équipe qui est favorite, c'est l'Espagne". "La France a légitimement l'ambition de pouvoir obtenir ce titre, mais il y a une route longue, difficile. J'ai beaucoup de joueurs de grande qualité, mais pour qui ce sera la première Coupe du monde. Je ne vais pas me considérer et considérer l'équipe de France plus forte que les autres. Le grand favori, c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus", avait-il prévenu avant l'entrée en lice des deux sélections.

En finale, le vainqueur de cette rencontre défiera le gagnant du match entre l'Angleterre et l'Argentine, qui ont rendez-vous en demi-finale le 15 juillet à 23h (heure Réunion) à Atlanta.

Aux Bleus désormais de tout faire pour filer vers la finale.

ma.m et cs/www.imazpress.com/[email protected]