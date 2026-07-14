[Photos - Vidéo] Le Réunionnais Loïc Azy bat le record du plus long vol en parapente dans le Massif central

Le 23 juin 2026, Le Réunionnais Loïc Azy a battu le record du plus long vol en parapente dans le Massif central. Ce militaire de 36 ans, installé dans la région de Clermont-Ferrand depuis plusieurs années, a parcouru 304 km dans les airs, pour un vol qui a duré au total 8 heures (Photo DR/Loïc Azy)

Originaire de la Saline-les-Hauts, où la pratique du parapente est populaire, Loïc Azy "a toujours été passionné par les airs", raconte son frère Kéran, contacté par Imaz Press Réunion.

"Déjà enfant, il aimait regarder les pratiquants voler au-dessus de chez nous. Un jour, une parapentiste s'est posée accidentellement près de chez notre grand-mère, et Loïc a profité de l'occasion pour prendre une photo avec l'équipement de cette dernière", raconte-t-il.

Mais, "c'est en arrivant dans l'Hexagone qu'il a acheté sa première voile", explique Kéran Azy. "Il s'est amélioré d'année en année, et il arrive aujourd'hui à battre des record", souligne son frère. Qui précise fièrement que Loïc Azy "est un amateur" et que le record "jusqu’à présent était détenu par un professionnel".

Sur ses réseaux sociaux, Loïc Azy écrit que "les planètes étaient alignées ce jour là et j'ai eu la chance de toucher au rêve de tout pilote du Massif Central".

Une belle performance pour le Réunionnais, qui souhaiterait, à termes, devenir moniteur.

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